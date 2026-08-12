Más de un millar de jóvenes disfruta en julio con las actividades de animación juvenil del Ayuntamiento de Ávila

Participantes en una de las iniciativas del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de animación juvenil de verano del Ayuntamiento de Ávila ha llamado la atención de más de un millar de jóvenes, mayores de 10 años, que han participado en las diferentes actividades que se han desarrollado durante el mes de julio.

Entre ellas, una actividad de las que cuenta con más participación son las sesiones de zumba, como la que ha visitado, en el parque de San Antonio, la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal.

Desde el pasado 29 de junio que comenzó esta programación estival, se desarrollan actividades de diversa temática durante la mañana y la tarde, de lunes a viernes, y también, como novedad este año, los sábados por la tarde, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Las actividades deportivas, como el zumba, la playzone o el campeonato de fútbol, se han situado entre las más demandadas, mientras que los campamentos específicos de verano y de inglés, así como el campus de LEGO han completado la veintena de plazas disponibles.

Mención aparte en el mes de julio merecen las actividades musicales que se han programado desde el Ayuntamiento de Ávila con diversos DJs, cuyas actuaciones han coincidido con los partidos de fútbol de la Selección Española que se han podido seguir en directo a través de una pantalla gigante tanto en el Mercado Chico como, posteriormente, en el recinto ferial.

Las actuaciones de los DJs en estos casos han contado con miles de asistentes, especialmente, el día de la final.

HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE

Con un centenar de actividades deportivas y culturales en el conjunto de la programación de animación juvenil de verano, los diferentes talleres continuarán hasta el 5 de septiembre de forma ininterrumpida, igualmente, en diversos espacios de la ciudad.

Más de medio centenar de actividades se han programado para los próximos días, entre las que se encuentran un campus de filmmakers (10 - 14 de agosto), baile moderno (14 de agosto), powerlifting (19 y 26 de agosto), scooter Freestyle (19, 21, 26 y 28 de agosto, calistenia (20 y 27 de agosto) o un taller de bonsáis (29 de agosto).

La programación se completará con sesiones para mejorar las habilidades en fútbol y en baloncesto, taller de dibujo urbano, escape rooms, paseos monumentales, Todas las actividades son de carácter gratuito y el único requisito para participar es el de contar con el carné Kedada, que puede adquirirse, también de forma gratuita, en el Espacio Joven Alberto Pindado o a la hora de participar en la propia actividad.

También en el Espacio Joven se podrán realizar las inscripciones en aquellas actividades que lo requieran.