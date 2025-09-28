Más de un millar de personas participa en la segunda edición de SOS-Tejible en Segovia

SEGOVIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de SOS-Tejible reunió el sábado 27 de septiembre personas en el Teatro Juan Bravo de Segovia a más de un millar de personas que participaron en el programa de mesas redondas, talleres, exposición de diseños textiles reutilizados y un desfile de moda.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que "esta segunda edición de SOS-Tejible ha servido como demostración de que la provincia de Segovia no sólo apuesta por una moda consciente y transformadora, sino que, además, cuenta con este espacio de referencia donde se encuentran la creatividad y la sostenibilidad".

El proyecto SOS-Tejible ha extendido su impacto más allá de la capital y ha alcanzado también el ámbito rural de la provincia durante este verano con la caravana textil 'SOS-Tejible en ruta', integrada en el programa de educación ambiental de la Diputación de Ávila 'Enreda en Verde', que ha recorrido diversos municipios con una serie de talleres participativos orientados a acercar los principios de sostenibilidad a la población de las localidades más pequeñas.

Esta iniciativa, según ha destacado Rodríguez, ha evidenciado que el consumo responsable y la reutilización pueden ser prácticas accesibles y creativas en cualquier entorno, independientemente de su tamaño o localización.

Uno de los momentos más destacados de la jornada en el Teatro Juan de Bravo fue el desfile de moda sostenible, que contó con la dirección artística de Manuel Beltrán y sirvió para mostrar el potencial estético y comercial del suprarreciclaje, una práctica que apuesta por dar una segunda vida a materiales en desuso, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, diseñadores de reconocido prestigio, como María Lafuente, y firmas como Venus presentaron propuestas innovadoras que pusieron de manifiesto la viabilidad de una moda que mezcla creatividad, belleza y compromiso medioambiental.

Con este balance, la Diputación de Segovia refuerza su compromiso de mantener a SOS-Tejible como un "escaparate nacional de innovación en moda y sostenibilidad", y de convertirla en una cita que "cada año gane más fuerza y proyecte a la provincia como referente en la transición ecológica del sector textil".