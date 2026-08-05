Más de ocho millones para dos proyectos agrivoltaicos en Aldealices y Castilfrío (Soria)

SORIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha concedido 8.363.501 euros para dos proyectos innovadores de instalaciones agrivoltaicas con almacenamiento que se desarrollarán en los municipios sorianos de Aldealices y Castilfrío de la Sierra.

Las ayudas proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU, y permitirán movilizar una inversión total de 22.692.656 euros en la provincia, informa la Subdelegación en un comunicado.

Las dos actuaciones han sido seleccionadas en la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, conocido como Renoinn 2.

La convocatoria está gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Miteco.

El proyecto previsto en Aldealices recibirá una ayuda de 5.192.063 euros. La inversión total alcanzará los 14.185.242 euros. La instalación contará con una potencia fotovoltaica de 11,36 megavatios y dispondrá de 45,14 megavatios hora de capacidad de almacenamiento.

La actuación de Castilfrío de la Sierra ha obtenido una subvención de 3.171.439 euros. En este caso, la inversión prevista asciende a 8.507.414 euros. El proyecto tendrá una potencia de 7,28 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 25,08 megavatios hora.

En conjunto, las instalaciones sorianas alcanzarán una potencia de generación de 18,64 megavatios y aportarán 70,21 megavatios hora de almacenamiento.

Esta capacidad permitirá guardar parte de la electricidad producida y utilizarla en otros momentos, lo que facilita una mayor integración de la energía renovable en el sistema.

CON LOS CULTIVOS

Ambos proyectos pertenecen al subprograma de agrivoltaica intercalada con el cultivo. Esta modalidad permite compatibilizar la producción de energía solar con el mantenimiento de la actividad agrícola en el mismo terreno.

La instalación fotovoltaica no sustituye al uso agrario principal, sino que ambas actividades deben coexistir durante el funcionamiento del proyecto.

Las dos iniciativas sorianas forman parte de los 118 proyectos de agrivoltaica con almacenamiento seleccionados en toda España. Castilla y León contará con 16 de las actuaciones beneficiarias de esta modalidad.