Más de una quincena de medios aéreos y terrestres trabaja en un incendio forestal de gravedad 2 en Porqueros (León)

PORQUEROS (LEÓN), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan para controlar un incendio que se ha iniciado en la localidad leonesa de Porqueros, en la comarca de Astorga, en el que se ha declarado un Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2).

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press, el fuego se ha originado a las 16.55 horas por causas que se encuentran en investigación y se ha elevado a IGR 2 a las 20.18 horas.

Para el control de las llamas trabaja actualmente en la zona un operativo formado por 16 medios aéreos y terrestres. En concreto, se trata de un técnico, tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestres, una autobomba, dos bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF y cinco medios aéreos.