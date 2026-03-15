Más de una veintena de empresarios segovianos participan en una jornada de la FES y CaixaBank en La Granja - FES

SEGOVIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de empresarios segovianos han participado en una jornada organizada por CaixaBank y la Federación Empresarial Segoviana (FES) en la Real Fábrica de Cristales de La Granja, centrado en la empresa familiar y en la importancia de anticiparse en la toma de decisiones estratégicas.

Los empresarios han estado acompañados por el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero; el presidente de la FES, Andrés Ortega; y varios directivos de ambas entidades, entre ellos la secretaria general de la FES, Beatriz Escudero, y el director comercial de Wealth Management de CaixaBank en Castilla y León, Eduardo Toral.

El acto ha sido inaugurado por el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado la relevancia de generar espacios de reflexión dirigidos a las empresas familiares, que constituyen una parte "esencial" del tejido empresarial de la provincia.

A continuación, el director territorial de CaixaBank ha expuesto el posicionamiento de la entidad en Castilla y León y ha subrayado la cercanía de la entidad al tejido empresarial y su vocación de "acompañar a las empresas en los momentos clave de su desarrollo".

La jornada se ha completado con la intervención del director de Global Wealth en CaixaBank Wealth Management, Nacho Velasco, quien ha ofrecido una visión global sobre los principales retos a los que se enfrentan las empresas familiares en el contexto actual.

Durante su exposición, ha destacado la importancia de la planificación a largo plazo como herramienta para proteger el patrimonio empresarial y familiar, así como la necesidad de ordenar con criterio los distintos elementos que conforman la empresa.

Asimismo, ha subrayado la relevancia de "establecer marcos claros de gobernanza y de reflexionar con tiempo" sobre la continuidad del proyecto empresarial, con el objetivo de "preservar el legado familiar y garantizar la estabilidad de la empresa a lo largo del tiempo".

Asimismo, el director comercial de CaixaBank Wealth Management en Castilla y León ha analizado el contexto económico actual y se ha referido a la situación geopolítica internacional y en cómo influye en la evolución de la economía y de los mercados financieros.