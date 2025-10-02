Más de una veintena de magistrados analizan las posibles modificaciones de la Ley Concursal en Burgos

BURGOS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 magistrados de juzgados de lo Mercantil y audiencias provinciales de toda España, de los cuales tres de Castilla y León, analizan en el IV Congreso de Derecho Concursal Ciudad de Burgos los efectos y carencias de la nueva Ley Concursal y las posibles modificaciones.

"Después de tres años de rodaje, la Ley Concursal ya está más o menos probada, y ahora se están viendo las posibles modificaciones que se reclaman al legislador, porque se augura que puede haberlas", ha explicado el director y cofundador de Trademat, Luis María Arnaiz, quien ha enmarcado la situación en un "contexto de incertidumbre por la recesión económica que se cierne sobre Europa".

Los concursos de acreedores han aumentado un 484 por ciento en Castilla y León desde su entrada en vigor en septiembre de 2022 con tres ejercicios consecutivos duplicándose, impulsados por el auge de los de persona física, que han ganado terreno y representan el 94 por ciento de las solicitudes, según ha informado la empresa en un comunicado recogido por Europa Press.

Los concursos de acreedores han aumentado en general un 71,7 por ciento en los seis primeros meses de 2025 en Castilla y León en comparación con el del año anterior por el aumento de los concursos de persona física y las facilidades que la ley otorga a este procedimiento para eliminar las deudas de particulares, según datos publicados por el Colegio de Registradores.

Castilla y León ha roto la tendencia alcista de los concursos de empresa al registrar una caída del 37,1 por ciento en el primer semestre de 2025, cuando 56 compañías se declararon en concurso de acreedores en la Comunidad, frente a las 89 contabilizadas en los seis primeros meses de 2024.

Asimismo, este descenso sitúa a Castilla y León como la segunda comunidad autónoma con la mayor bajada en el número de concursos de empresa, solo por detrás de Cantabria, lo que contrasta con la tendencia general del país, donde los concursos han aumentado en la mayoría de regiones.

"Una de las cosas que tienen las crisis es que las empresas que resisten se hacen más fuertes. Una empresa necesita capitalizarse y, si hay dificultades para encontrar financiación, al final opta por ser ahorradora, tener una economía sana y capitalizarse por sí misma para poder seguir adelante", ha señalado Arnaiz.

Sin embargo, ha aclarado, "hay otras empresas que están pasando por momentos muy difíciles, como la automoción que está en un momento muy crítico, o la construcción, que a pesar de estar fuerte ve cada día cómo los precios se disparan".

EN LÍNEA CON LA TENDENCIA GENERAL

En el marco de este congreso, también se ha expuesto que en Castilla y León se ha registrado un comportamiento "singular" en el primer semestre de 2025 al reducir el número de concursos de empresa, una tendencia que solo han compartido otras cinco comunidades autónomas.

Esta evolución contrasta con la dinámica general observada en el conjunto del país, donde los concursos de acreedores crecieron un 53,8 por ciento, con un total de 27.533 solicitudes.

En cuanto a los concursos de empresa, estos aumentaron a nivel nacional un 3,4 por ciento en el mismo periodo, lo que refuerza el carácter excepcional del descenso registrado en Castilla y León.

Respecto a las provincias de Castilla y León, todas han registrado un aumento de los concursos de acreedores, especialmente en Ávila, que anotó un aumento del 400 por ciento, mientras en el caso de las empresas, únicamente en Zamora se presentaron más solicitudes de concurso que en el primer semestre del año pasado.

EL PESO DE LA HOSTELERÍA

En cuanto a sectores, el más afectado sigue siendo el comercio, que representa un 26 por ciento de las compañías que pasan por este proceso en España, mientras que la construcción y la industria manufacturera son los siguientes sectores que destacan.

Igualmente, la hostelería, tradicionalmente uno de los sectores más afectados, ha empezado a perder peso entre las empresas concursadas y se encuentra en cuarto lugar, tanto a nivel nacional como en el caso concreto de Castilla y León, donde hasta el año pasado lideraba las solicitudes de concurso.

"El aumento de concursos de acreedores en los últimos años ha repercutido en un incremento del trabajo de las compañías especializadas en subastas online, que han acercado los activos en liquidación a nuevos compradores, un proceso que permite darles salida de una manera más rápida y con mayor rentabilidad", según ha apuntado Arnaiz.