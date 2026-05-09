Más Vuelos León tacha de "maniobra evasiva" la visita de la directora general de Aena

LEÓN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma ciudadana Más vuelos León ha asegurado que la visita de la directora general de Aena, Elena Mayoral, obedece a una "justificación o a una especie de maniobra evasiva" y ha reclamado "justicia e igual trato que el que se dispensa a los demás" en relación con la futura terminal de mercancías.

Los "desplantes ya no caben en la situación por la que atraviesa esta tierra que más parece una simple colonia extractiva y no una parte de este país, por el que tanto apostó a lo largo de los siglos", ha criticado la plataforma a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, la platafoma ha señalado que si hasta ahora "no se ha hecho nada, lo más importante es cambiar de actitud y comenzar a revertir el curso de los tiempos".

"Parece obligado que debe ser Aena, cuya función es contribuir al desarrollo del bien común quien dé el primer paso, y no cargue sobre los demás la responsabilidad de desarrollar una infraestructura que parece de absoluta necesidad", ha incidido la plataforma, un punto en el que ha señalado que hay casos que "dan testimonio de lo contrario", como la terminal de carga del Aeropuerto de Vitoria donde "sí hay técnicos de Aena y donde también se invierte para contribuir a su desarrollo".