El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; el creador del juego, Nacho Domínguez, y el ilustrador Pifa Montgomery. - EUROPA PRESS

ZAMORA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las mascaradas de la provincia de Zamora protagonizan el nuevo juego de mesa del creador Nacho Domínguez, un título, el cuarto en la trayectoria del autor tras Procesiones, Regalitos de Navidad y El Restaurante, que propone una experiencia estratégica y de gestión inspirada en las tradiciones culturales de la provincia de Zamora.

El juego, que estará a la venta en los próximos días, se venderá en las librerías de la ciudad de Zamora y a través de Internet. El universo visual del juego ha sido ilustrado por Pifa Montgomery, artista zamorano y colaborador habitual de la asociación cultural MascaraZa.

"Su estilo detallado y expresivo aporta una identidad potente que refleja la esencia ritual y simbólica de las mascaradas, reforzando el vínculo entre mecánicas de juego y patrimonio cultural", aseguran los creadores. La producción del juego corre a cargo de Scribo Editorial, consolidando la colaboración establecida entre el autor y la editorial en proyectos anteriores.

La Diputación de Zamora ha jugado un papel clave en el desarrollo del proyecto, haciendo posible que el juego llegue a las familias en estas fechas navideñas. En la presentación, el vicepresidente de la institución, Víctor López de la Parte, ha puesto en valor la apuesta de los dos creadores por fomentar la difusión de la cultura local a través de, en este caso, un juego de mesa.

El lanzamiento del juego incluye una mesa redonda en el Museo Etnográfico de Castilla y León, centrada en el papel del juego como vehículo de transmisión cultural. El encuentro abordará cómo los juegos de mesa pueden servir para divulgar tradiciones, fomentar la participación colectiva y fortalecer la identidad local.

Participarán Pifa Montgomery, Nacho Domínguez, Patri Alonso (periodista de Vive Radio), Luis de Mena (profesor) y José Javier Sánchez (presidente de la Asociación Mascaraza). La mesa redonda se celebrará el próximo viernes a las 20.00 horas, con entrada libre.