Mascha Schilinski explora los traumas generacionales de cuatro mujeres en la envolvente 'Sound of falling'

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Mascha Schilinski explora los traumas de cuatro mujeres en 'Sound of falling', una propuesta envolvente y sombría que recorre un siglo en una casa rural familiar del norte de Alemania para plasmar el dolor y las crisis de identidad de las protagonistas, niñas y adolescentes.

Este segundo filme de la directora alemana, proyectado en estreno nacional en la Sección Oficial de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), sigue a Alma (Hanna Heckt), Erika (Lea Drinda), Angelika (Lena Urzendowsky) y Lenka (Laeni Geiseler), cuatro mujeres que habitan en distintas épocas en la casa.

Desde los años previos a la I Guerra Mundial, pasando por la posguerra, la etapa de la Alemania comunista y un periodo cercano al actual, la cinta plasma la angustia y el dolor que se transmite de forma generacional.

Mientras la casa evoluciona, de una repleta y con servidumbre a una casi en ruinas, las mujeres de esta familia se ven marcadas por los traumas familiares, que en su condición de mujeres se vinculan con la violencia, especialmente la sexual.

El filme salta en el tiempo, una y otra vez, enlazando las causas del dolor de estas mujeres y la forma en la que este desemboca en ellas, lo que da lugar a escenas fantasmales, suicidios o desapariciones. Con moscas, mordeduras de ánguila y ríos que ahogan.

Schilinski ha apostado por una propuesta envolvente y sensorial, a la vez que ambiciosa en lo visual. El plano sonoro, calculado, hace crecer los momentos sombríos, los ecos se sitúan en los saltos temporales y los silencios destacan de forma abrupta al tensionar incluso escenas alegres.

En lo visual, con la fotografía de Fabian Gamper, las escenas reúnen colores apagados y suman otras de textura granulada o difuminada, que inciden en ese aspecto fantasmagórico de una propuesta que se decanta en numerosas ocasiones por los primeros planos y planos detalle, con pies, ombligos, manos, rostros o miradas. Asimismo, se ha recurrido a un efecto voyeur, con escena en las que la cámara y los personajes observan desde puertas, rendijas o espejos.

'Sound of falling' recala en Seminci tras su estreno mundial en el último Festival de Cannes, donde logró el Premio del Jurado. Además, ha sido seleccionada para representar a Alemania en los Oscar.