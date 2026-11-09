Matías Costa reivindica a la fotógrafa palentina Piedad Isla para lograr "el reconocimiento internacional que merece"

PALENCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo, escritor y comisario, Matías Costa (Buenos Aires, 1973), ganador del XVII Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla', que convoca la Diputación de Palencia, ha reivindicado la figura de la fotógrafa y etnógrafa palentina, ya que "no tiene el reconocimiento internacional que merece", por lo que confía en "que poco a poco lo vaya consiguiendo".

"Para mí es una figura importantísima en el mundo de la fotografía y a la vez no muy difundida, ni muy reconocida en el ámbito nacional e internacional, como yo creo que merece; pero confío en que eso poco a poco, cada vez más se vaya consiguiendo", ha dicho Costa, en una entrevista concedida a Europa press, antes de reconocerse admirador y seguidor de su obra, de estar al tanto de todo lo que se está haciendo ahora, como el documental 'Isla Indómita', que recorre la historia y el legado de una de las fotógrafas más importantes del siglo XX, .

"También la entrega de premios coincide con su aniversario, así que será un día de celebración", ha apuntado Cost, quien ha recordado que el premio se creó para difundir la obra de Piedad Isla y los premiados asumen la responsabilidad "de dar a conocer su figura".

"Entre los galardonados, hay gente muy importante y figuras como José Manuel Navia, Sofía Moro, Benito Román, que son de una generación y con una trayectoria muy relacionada con lo que se había venido haciendo antes y han podido defender y reclamar el lugar justo que merece la figura de Piedad Isla", ha aseverado Costa, quien se ha comprometido a hacerlo "siempre que tenga la oportunidad de hablar tanto del premio como de su figura".

Para el artista argentino afincado en Madrid, el anuncio del premio ha sido una noticia "totalmente inesperada", al tratase de un premio "al que uno no se presenta, sino que le postulan".

"Cuando recibí la llamada fue una sorpresa y una enorme alegría, porque es un premio muy prestigioso y los premiados que me anteceden son fotógrafos a los que respeto muchísimo", ha subrayado Matías Costa.

El jurado ha destacado de la obra de Matías costa su implicación en lo social, en el territorio y en la memoria, algo que tiene en común con la obra de la fotógrafa palentina.

"Es muy curioso porque en el caso de Piedad Isla, su trabajo está limitado a una geografía concreta, a su tierra. En mi caso es al revés. Yo he trabajado siempre en un ámbito casi mundial, viajando mucho" ha apuntado Costa, quien ha dejado claro que comparte con la fotógrafa y etnógrafa palentina "ese interés por el significado del territorio, la importancia de la memoria y como esto modifica y va dando forma a la identidad".

Matías Costa ha desarrollado su carrera como fotógrafo y escritor, "soy periodista de formación, y en mi trabajo utilizo la fotografía y la escritura de forma complementaria". Desde hace algunos años se ocupa también de comisariar exposiciones.

Lleva la programación de la Galería Leica, en Madrid, y trabaja de forma independiente para distintos museos e instituciones.

"Cuando hago esto, lo que busco es trabajos de otros fotógrafos que tengan también que ver con las temáticas que a mí me interesan y donde yo pueda aportar y hacer un trabajo conjunto de interpretar y presentar esas series fotográficas", ha expresado. Costa.

Sobre sus proyectos actuales, ha reconocido que siempre está "metido en varias cosas a la vez" y actualmente, se encuentra desarrollando trabajos de encargo que tienen que ver también con su "forma de ver la fotografía", como un libro conmemorativo del centenario de Iberia.

Por otro lado, como trabajo personal, se encuentra centrado en la edición de sus Cuadernos de Campo, con textos y fotografías. "Son cuadernos que dan cuenta de los procesos creativos que yo sigo en mis trabajos. Son una mezcla de diarios y de reflexiones profesionales y artísticas en torno a la fotografía y la escritura", ha aclarado Costa.

El premio Piedad Isla está dotado con 6.000 euros y la posibilidad de que el ganador exponga su obra en Palencia el año próximo. "Será la primera vez que presente mi obra en Palencia. Tengo muchísimas ganas de hacerlo y mi idea es llevar algo que sea representativo de toda mi carrera, que la gente pueda ver este recorrido y esta vinculación que yo tengo tanto con la obra de Piedad Isla, como con las temáticas que son propias y que comparto en cierta medida con ella ", ha concluido.