Los mayores expertos de arte paleolítico se citan en Siega Verde y Salamanca para formar a guías de enclaves rupestres. - FUNDACIÓN SIEGA VERDE

SALAMANCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Siega Verde (FSV), junto con la Universidad de Salamanca, ha organizado el primer curso formativo para guías de arte rupestre, donde se darán cita medio centenar de personas interesadas en mejorar su formación, que serán instruidas por los mayores expertos de arte paleolítico de la península Ibérica y el sur de Francia.

El curso, titulado 'Tras las huellas del primer arte' y financiado a través del Proyecto Gestores que desarrolla la FSV con la financiación de la Junta de Castilla y León, congregará a expertos en investigación, gestión y difusión del arte rupestre prehistórico como Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira; Valérie Moles, responsable de Mediación Científica y Cultural de Chauvet 2; los especialistas de las universidades de Coimbra y Cantabria André Tomás Santos y Diego Garate Maidagan, respectivamente; María González Pumariega y Miguel Polledo González, de la consejería de Cultura del Principado de Asturias; o Antonio Dólera Fernández, especialista en soluciones tecnológicas aplicadas a la difusión del arte prehistórico.

La primera sesión, este jueves, será en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y contará una sesión de ponencias por parte de los especialistas, que instruirán al medio centenar de participantes, la mayoría estudiantes universitarios de Geografía e Historia o guías de diferentes enclaves paleolíticos de España o Portugal que quieren ampliar sus conocimientos.

La jornada incluirá contenidos científicos y metodológicos orientados a la formación y especialización de guías y culminará con un debate sobre los principales retos del sector, moderado por Olivia Rivero Vilá y Ana María Mateo Pellitero, del Laboratorio de Tecnología Prehistórica de la Universidad de Salamanca.

El Yacimiento de Siega Verde, Patrimonio de la Humanidad, acogerá el viernes la sesión práctica de esta primera edición, donde los participantes podrán aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos el día anterior.

"Esta iniciativa es una apuesta para fijar un evento que en próximas ediciones se convierta en un referente mundial, donde se citen profesionales de todo el mundo que quieran adquirir nuevos conocimientos o ponerse al día de las últimas tendencias, con la participación de los mayores expertos internacionales en el arte rupestre", asegura el director de la Fundación Siega Verde, Luis Ballesteros.

Esta primera edición combina actualización científica, herramientas de comunicación y criterios de conservación aplicados a la práctica guiada, con el objetivo de reforzar la profesionalización del sector y mejorar la experiencia del visitante. "Lo que pretendemos es que, a través de este curso, los guías de los yacimientos se especialicen en la interpretación del arte rupestre paleolítico y en la gestión de las visitas culturales, más aún cuando España es, actualmente, el país con el mayor número de yacimientos visitables de arte prehistórico del mundo", concluye Ballesteros.