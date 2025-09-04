Mazarías asegura que los vecinos de Nueva Segovia "apreciarán" la remodelación de varias plazas del barrio

SEGOVIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha asegurado que dentro de un tiempo, las "reticencias" de algunos grupos vecinales al proyecto de remodelación de varias plazas del barrio de Nueva Segovia "desaparecerán" y los vecinos "apreciarán el resultado, a pesar de los intentos de desacreditar el proyecto por parte del grupo socialista".

Mazarías ha señalado que el inminente inicio de las obras, costeadas con cuatro millones de fondos europeos, en los que se incluyen además otras cinco intervenciones en otros puntos de la ciudad, "deben estar finalizadas antes del término de 2025".

El alcalde ha reconocido que durante las obras habrá molestias, al no poder aparcar en dichas plazas, pero que para eso se ha dispuesto un aparcamiento alternativo provisional junto al colegio Elena Fortún.

Mazarías se ha expresado en estos términos en relación con el proyecto recién iniciado tras la junta de gobierno semanal, acompañado por el concejal de Obras y Servicios, José Luis Horcajo, y el de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca.

Para Mazarías, el proyecto 'Espacios de Oportunidad, Acueductos de Biodiversidad' fue una propuesta presentada en la legislatura anterior por el equipo municipal socialista, que su actual equipo de gobierno popular "ha mejorado, con una mejora en el número de plazas de aparcamiento que desaparecen de las plazas, respecto al proyecto original del 2022".

José Mazarías ha admitido que en cualquier obra o cambio de este tipo hay reticencias iniciales, y ha recordado cómo hace décadas hubo una polémica importante cuando se cortó la circulación bajo el Acueducto, o cuando se decidió la peatonalización de la Avenida del Acueducto, con la construcción del aparcamiento subterráneo, y "no se terminó el mundo, y hoy nadie entiende que hasta entonces hubiera tráfico que pasaba por debajo del monumento".

El concejal de Obras, José Luis Horcajo, por su parte, ha defendido que "se han hecho las cosas bien", respecto a la mejora del proyecto original, y no entiende la postura de "deslealtad institucional" del grupo socialista, que "se enmienda a sí mismo" al criticar un proyecto que presentaron ellos cuando gobernaban en la ciudad.

No obstante, el edil ha acusado al grupo socialista, además, de haber ocultado a los vecinos la reducción de plazas de aparcamiento que producía su proyecto original "de las que no comentaron nada", mientras ahora critican esa reducción que, gracias al reajuste del proyecto, será sensiblemente menor que las que se hubieran eliminado con la propuesta socialista.

Respecto a los asuntos tratados en el orden del día de la Junta de Gobierno, se han aprobado varias jubilaciones, por edad; varias licencias para obras en distintos inmuebles de la ciudad, y distintos convenios con entidades culturales donde destacan los 25.000 euros concedidos a la Junta de Cofradías para apoyo de sus actividades durante el año, y a lo largo de los actos de Semana Santa, en el evento que el alcalde ha definido como "el que más retorno produce a la ciudad, con miles de visitantes y con la participación de otros tantos miles de vecinos de Segovia".