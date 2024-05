Mazarías expone el dictamen técnico sobre las deformidades de la avenida padre Claret de Segovia y estudiará soluciones

SEGOVIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha explicado el contenido del informe pericial que se solicitó para buscar explicación y soluciones a los hundimientos y baches aparecidos en la subida de la avenida Padre Claret, tras varias intervenciones para resolver estos problemas constantes del pavimento adoquinado.

Mazarías ha hecho la exposición en la comparecencia semanal tras la Junta de Gobierno municipal, en la que se han aprobado varios asuntos de tomas de posesión de personal del consistorio, licencias de obras y aprobación de pagos justificados.

Antes de comentar el informa técnico sobre padre Claret, José Mazarías ha anunciado las diferentes pruebas ciclistas que tendrá la ciudad a lo largo del mes de junio, que concluirán con la recuperación de la 'Vuelta Ciclista a Segovia', de la que el alcalde ha comentado que "el año pasado no se celebró por decisión del anterior equipo de gobierno".

El calendario ciclista que ha expuesto el alcalde implica tanto a la Unión Ciclista Segoviana como al Club 53 por 13 y se conforma con un total de seis pruebas, para distintas categorías deportivas.

Sobre el dictamen técnico del estado del pavimento de la avenida Padre Claret, el informe encargado por el Ayuntamiento a la empresa SEA, S.L., Mazarías ha relatado que en el mismo se expone que la vía está preparada "para el uso simultaneo de peatones y del paso ocasional de vehículos de medio tonelaje con paso ocasional de vehículos pesados".

Mazarías ha incidido en la situación de tráfico actual, con paso constante de vehículos pesados, como los autobuses urbanos, y no 'paso ocasional' como refiere el informe.

Sobre las distintas capas que conforman el suelo, el informa ha dictaminado que la inferior, la losa de hormigón que sujeta toda la estructura, se encuentra en buen estado y "está preparada para asumir el paso de los autobuses, como sobrecarga transitoria de uso"

Sin embargo, sobre esta losa se incorporó un mallazo metálico, que no estaba contemplado en el proyecto inicial y que, según el informe pericial, no aporta ninguna ventaja estructural y, al contrario, ha provocado fisuras y fragmentación del mortero de la capa por encima de este mallazo.

Esa capa de mortero es de asiento, para alojar los adoquines, y se ha comprobado que la calidad del mismo no es la que debiera tener para el uso al que se ha dedicado.

Por último, los adoquines de la parte superior se han colocado 'a matajunta', en lugar de estar puestos en espiga, de forma que reciben todo el impacto del paso de neumáticos del tráfico constante por la vía.

Por último, los cortes realizados en el adoquinado para juntas de dilatación no han contribuido más que a aumentar la debilidad del adoquinado, por lo que el informe concluye que; el uso de mortero de asiento de menor calidad a la necesaria; el mallazo que no aporta resistencia, sino que provoca fisuras de la capa superior; la colocación de los adoquines 'a matajunta'; la meteorología adversa durante la que se estuvo construyendo, que provocó parones de la obra por bajas temperaturas y las juntas transversales, no incluidas en el proyecto, que aumentan las ondas deformadoras del alojamiento de los adoquines, es un conjunto de seis razones que, sumadas todas, han provocado la aparición de los hundimientos y baches.

Los técnicos han advertido de que la situación empeorará si no se actúa rápidamente, y han sugerido una actuación urgente, que repare de forma inmediata los baches actuales.

A medio o largo plazo se propone levantar de nuevo toda la avenida, en un proyecto caro y con más de seis meses de obra. Otra solución es intervenir en las dos capas superiores, eliminando el mallazo y reponiendo el mortero con uno de muy buena calidad, lo que podría dar una durabilidad de entre 10 y 15 años, pero con la necesidad de hacer pruebas en un tramo experimental de la avenida.

Una tercera opción es cubrir la vía con un asfalto que puede estamparse de forma que la capa superior semeje el adoquinado, lo que también se propone con una prueba experimental previa.

En todo caso, el informe ha destacado un aspecto que el alcalde ha señalado como muy importante, que se va a corregir de inmediato en todas las obras municipales, y es la falta de control de calidad de esta obra de Padre Claret, a pesar de que el pliego de condiciones del proyecto inicial ya recogía que debía realizarse dicho control.

No haber ejecutado este control de calidad por parte del Ayuntamiento ha llevado, según ha manifestado Mazarías, "a que se ha ejecutado una obra de 220.000 euros más IVA, que por falta de control no ha dado los resultados esperados: es un gasto inútil, para tirar el dinero de los ciudadanos".

A la espera de la toma final de decisión sobre qué solución constructiva tomar, el alcalde ha insistido en que lo más urgente es actuar de forma inmediata sobre las deformidades actuales, para eliminarlas "de la misma forma que se ha actuado para llevar a cabo las catas técnicas". De esa forma, según el informe "se puede evitar que el tráfico impacte sobre la losa de hormigón inferior y que sigan apareciendo nuevos hundimientos en los laterales de los que ya existen".