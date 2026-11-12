Medinaceli (Soria) refuerza su seguridad ante el Toro Jubilo y dos concentraciones, a favor y en contra

Reunión de coordinación de cara al Toro Jubilo de Medinaceli (Soria). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria reforzará la seguridad para el festejo del Toro Jubilo de la localidad soriana de Medinaceli, previsto para este sábado, 14 de noviembre, ante la confirmación de dos concentraciones, una a favor y otra en contra del festejo.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha acogido este jueves una reunión de coordinación para preparar el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli, prevista para el próximo sábado, 14 de noviembre, a las 23.30 horas, en la plaza Mayor de la localidad.

En el encuentro han participado, entre otros, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre; el alcalde de Medinaceli, Gregorio Miguel Santander; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Sergio Peñarroya; y el secretario territorial de la Junta de Castilla y León, Rafael Medina.

La reunión ha permitido analizar las necesidades de seguridad de una jornada en la que, además de la celebración del tradicional festejo, se han comunicado dos concentraciones convocadas por colectivos con posiciones diferentes respecto al Toro Jubilo.

Ambas se desarrollarán en lugares distintos del municipio, como en años anteriores, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

DOS CONCENTRACIONES OPUESTAS

La Asociación Toro Jubilo de Medinaceli ha comunicado una concentración entre las 16.00 y las 22.00 horas, en la plaza Mayor, la plaza Beato Julián y las calles adyacentes del casco histórico, con una previsión de asistencia de 400 personas.

Por su parte, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) ha comunicado una concentración entre las 17.00 y las 19.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Medinaceli Estación, en la parte baja del municipio, con una previsión de 70 participantes.

La separación física entre ambas convocatorias constituye uno de los elementos considerados en la planificación del dispositivo, que tendrá entre sus prioridades garantizar el ejercicio pacífico del derecho de reunión y manifestación, preservar el orden público y prevenir posibles incidentes.

DISPOSITIVO PROPORCIONADO

La Guardia Civil establecerá un dispositivo de seguridad "suficiente y proporcionado" a las necesidades previstas, con los efectivos que se consideren necesarios para garantizar la protección de las personas y el normal desarrollo de la jornada.

El operativo contará con agentes de la Comandancia de Soria y con el refuerzo de otras unidades de la Guardia Civil de otras provincias próximas, que prestarán apoyo a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de nuestra provincia.

El despliegue se ha planificado con criterios de prevención y proporcionalidad, de acuerdo con las características de la celebración, la afluencia de público prevista y la coincidencia de convocatorias de colectivos con posiciones contrapuestas respecto al festejo.

Entre las prioridades del dispositivo figuran la vigilancia de los accesos al municipio, la regulación de la circulación cuando resulte necesaria, la supervisión de las zonas de mayor concentración de personas y la prevención de posibles incidentes.

La Guardia Civil prestará especial atención al desarrollo de las dos concentraciones, de manera que ambas puedan celebrarse en los emplazamientos correspondientes, sin interferencias entre sus participantes y con las debidas garantías de seguridad.

COLABORACIÓN

Durante la reunión se ha destacado la importancia de la colaboración entre la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Medinaceli, la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil para preparar el dispositivo y coordinar las actuaciones que correspondan a cada administración en el ámbito de sus competencias.

Esta coordinación permitirá adecuar los recursos disponibles a las necesidades de la jornada, facilitar la movilidad y mantener una comunicación fluida entre los distintos responsables de los servicios implicados.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado la importancia de que tanto el festejo como las concentraciones comunicadas se desarrollen con normalidad, "desde el respeto a la legalidad y a las distintas posiciones que existen en torno a esta tradición".

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad de todas las personas que acudan a Medinaceli", al respeto a las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al cumplimiento de las medidas organizativas y de circulación que puedan establecerse.

El objetivo del dispositivo es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, facilitar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y prevenir cualquier incidente que pudiera alterar el desarrollo de la jornada.