El del medio de Los Chichos da su nombre a un paseo de su barrio natal en Valladolid

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid dedicará un nuevo espacio urbano a la memoria del vallisoletano Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jeros', conocido popularmente como el del medio de Los Chichos, como reconocimiento a su trayectoria, su vinculación con la ciudad, y su legado cultural.

El tramo bautizado como Paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros' se localizará en el barrio de La Victoria, junto a la calle Fuente el Sol y el parque Paciano Martínez, una zona en la que el artista nació y vivió parte de su infancia y juventud.

"Valladolid honra así a uno de sus hijos más ilustres", ha afirmado el alcalde, Jesús Julio Carnero, según señalan fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, en el que explica que "con la denominación del Paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros' no solo rendimos homenaje a un artista cuya música marcó varias generaciones, sino que reconocemos la mirada, la voz y la cultura de la comunidad gitana, que ha enriquecido la ciudad y nuestro país".

"Queremos que este paseo sea un lugar de memoria y orgullo, un pequeño homenaje permanente a su talento, a su historia personal y al barrio que lo vio nacer. Que quienes paseen por allí recuerden a 'Jeros', su vida, su música y su legado", ha añadido Carnero.

La decisión se ha anunciado un año después de aprobarse la propuesta del Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos, Promoción Económica y Turismo de dar el nombre del artista de Los Chichos a un espacio urbano.

Fuentes del PSOE aseguraron en ese momento que la propuesta se aprobó pese al voto en contra del PP y con la abstención de Vox, pero el regidor aseguró en declaraciones a la prensa local que en ese momento ya se estaba estudiando una decisión que, advertía, "no corresponde" tomar a la Comisión municipal.

El nuevo paseo discurre en un entorno "muy ligado a la historia personal de 'Jeros'" pues su domicilio familiar se encontraba en la cercana calle Fuente el Sol, a escasos metros del paseo y justo al lado del Parque Paciano Martínez, "un espacio con el que 'Jeros' mantuvo un vínculo especial, pues formaba parte de su entorno habitual".

Con esta denominación, el Ayuntamiento destaca que homenajea a la figura de 'Jeros' en su tierra natal, con la "dimensión adicional" de que en 2025, recuerdan, se conmemora el 600 aniversario de la llegada a España del Pueblo Gitano.

La elección de dedicar un paseo a 'Jeros' responde, para el Ayuntamiento, a la voluntad de visibilizar la aportación de la comunidad gitana a la identidad cultural de Valladolid y del país.

TRAYECTORIA Y LEGADO DE 'JEROS'

Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jeros' nació en Valladolid el 29 de marzo de 1951. Fue compositor, cantante y vocalista del trío Los Chichos, "banda que marcó un hito en la música española durante las décadas de 1970 y 1980". Con Los Chichos, 'Jeros' compuso decenas de canciones que se convirtieron en himnos de una generación.

Temas como 'Ni más, ni menos', 'Quiero ser libre', 'Son ilusiones', 'Bailarás con alegría' o 'Amor de compra y venta' adquirieron enorme popularidad. A lo largo de su carrera registró entre 196 y 200 composiciones en la SGAE, gran parte de ellas éxitos, y obtuvo numerosos reconocimientos: vendió millones de discos, consiguió múltiples Discos de Oro y Platino, y se consolidó como una de las voces emblemáticas de la rumba española.

Como destacan las mismas fuentes, más allá de su éxito comercial, las letras de 'Jeros' "reflejaban la realidad de su entorno: historias de amor, desamor, conflictos sociales, marginación y vida cotidiana".

Su obra, explican, "dio voz a quienes muchas veces han sido invisibilizados, y contribuyó a dignificar la experiencia gitana y de los barrios populares en el panorama cultural de España". 'Jeros' falleció en Madrid en 1995, con 44 años.

Por todo ello, han insistido, Valladolid incorpora al callejero "una figura fundamental de la música popular española, reafirma su vínculo con sus barrios y comunidades, y actualiza su compromiso con la memoria cultural y la diversidad".