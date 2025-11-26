Medrano reivindica en su última intervención a los concejales porque sostienen lo cotidiano de la Democracia

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador del PP por Valladolid Ramiro Ruiz Medrano ha reivindicado este miércoles en la que puede ser su última intervención en las Cortes de Castilla y León como parlamentario la figura del alcalde y del concejal porque sostienen lo cotidiano de la Democracia.

"Cuanto más pequeño es el municipio, más grande es su esfuerzo y más necesario el reconocimiento a quienes sostienen desde lo cotidiano nuestra Democracia", ha destacado Ruiz Medrano que ha parafraseado a Antonio Machado para explicar que de su recorrido por el camino de la vida parlamentaria ha sacado "tres lecciones esenciales": humildad, compromiso y honradez y generosidad.

Ruiz Medrano ha reconocido en concreto que "nadie es dueño de la verdad", ha reivindicado el compromiso "para sostener lo que merece la pena" y ha apelado a la honradez y a la generosidad "porque abren horizontes y elevan el espíritu".

El político vallisoletano ha realizado esta reflexión en el turno de intervención en contra de una PNL en materia de vivienda de Unidas Podemos en la que ha abierto "una ventana personal" para despedirse de la vida política que, según ha rememorado, comenzó con 20 años en las primeras elecciones municipales de 1979.

"En cualquier ámbito de la vida todo tiene un principio y un final y lo importante es asumirlo con serenidad", ha explicado Ruiz Medrano que ha reconocido que "hace ya un tiempo" decidieron "con acierto" en el partido que su perfil no se corresponde con las nuevas formas de hacer política. "Yo lo asumí con naturalidad", ha aseverado el político vallisoletano que se ha reivindicado como un "hijo de la Transición".

"Hoy puedo decir que me siento feliz, satisfecho y profundamente agradecido a tantos y por tanto", ha concluido Ruiz Medrano que ha trasladado su recuerdo y gratitud a quienes le han acompañado en su vida política tanto desde el Gobierno como en la oposición. "Todos alimentaron mi quehacer diario y de todos aprendí (...) Todos formáis parte de mi mochila de gratitud", ha aseverado.

Nacido en Renedo de Esgueva en 1958 y licenciado en Filosofía y Letras, Ruiz Medrano ha sido alcalde de su localidad natal, diputado nacional, senador, presidente de la Diputación de Valladolid, concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, vicepresidente primero de las Cortes y delegado del Gobierno en Castilla y León.