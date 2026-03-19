Mejora la situación en el incendio de La Bañeza pero se mantiene situación 1 y se pide prudencia por el humo

Varias dotaciones de Bomberos trabajan para sofocar el fuego rpoducido en una nave industrial de residuos plásticos en La Bañeza (León). - JCYL

LEÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado este jueves de que la situación del incendio declarado en La Bañeza (León) ha mejorado de forma "sustancial" tras bajar la intensidad de las llamas y del humo, aunque mantiene la situación 1 del Plancal y pide prudencia a la ciudadanía por el humo.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Diego ha explicado que, tal y como era previsible, la intensidad de las llamas ha descendido, si bien ha advertido de que las tareas de extinción se prolongarán todavía "durante unos días".

En estas labores trabaja el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León, en colaboración con medios de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento de La Bañeza.

Así, el delegado territorial ha señalado que las altas presiones provocan que el humo no afecte tanto a La Bañeza sino que se extienda más por Jamuz. Por este motivo, ha pedido a la población que tome precauciones, fundamentalmente aquellas personas más vulnerables o con problemas respiratorios, a quienes ha recomendado el uso de mascarillas.

"Esperamos que con el paso de las horas vaya mejorando la situación en cuanto a la evolución del incendio", ha manifestado Eduardo Diego, quien ha incidido en que el objetivo de los servicios de emergencia es dar por concluido este episodio "cuanto antes".