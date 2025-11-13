La memoria feminista de Flora Tristán y el 'caos' de Juan Rafael centran las nuevas exposiciones del Albéitar (León)

De izquierda a derecha, el director del área de Cultura de la ULE, Iván Rega; la representante de la asociación feminista Flora Tristán Carmen Carlón; la vicerrectora de la ULE Raquel Domínguez y el artista leonés Juan Rafael. - ULE

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La historia del feminismo en León y la fluidez que hay en el 'caos' el proceso creativo del pintor leonés Juan Rafael centran las dos nuevas exposiciones que pueden verse hasta el próximo día 12 de diciembre en el Ateneo Cultural El Albéitar, que amplía su horario de visita también a los sábados por la tarde.

La muestra '50 años de feminismo en León' organizada por la asociación feminista leonesa Flora Tristán representa, según una de sus primeras socias, Carmen Carlón, el largo recorrido que refleja la profunda evolución del país, desde una España sometida a la dictadura, en la que las mujeres carecían de derechos sociales básicos, hasta la actualidad, donde la igualdad de etnia hombres y mujeres forma parte del marco legal y de la conciencia social.

La muestra ofrece un recorrido visual y documental que une pasado, presente y futuro de la lucha por la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

En ella se detalla una línea de tiempo desde la fundación de la asociación en 1975 hasta la actualidad con hitos como el trabajo para que en la década de los 80 se crease el Centro de Planificación Familiar de León o la fundación de la asociación de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavas) en 1991 tras el caso del llamado 'violador del chándal'.

A través de paneles, fotografías, publicaciones o carteles ofrece un recorrido histórico por las cinco décadas de lucha por la igualdad desarrolladas León por una asociación que fue "pionera" del movimiento feminista leonés desde sus orígenes.

La iniciativa busca rescatar la memoria colectiva de varias generaciones de mujeres, así como destacar la importancia de la participación social y política en la conquista de derechos. Así, invita a reflexionar sobre los avances logrados y sobre el papel del feminismo como motor de cambio en la sociedad actual. "Avances lentos, pero importantes. Pero no es un final; seguimos porque cada derecho conquistado es una grieta en un muro y cada desafío, una mejora de la sociedad en su totalidad", ha concluido Carlón.

A la inauguración de la exposición ha asistido la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, que ha destacado el camino de la lucha por los derechos de las mujeres en León; un camino largo, de 50 años, en el que las representantes de la asociación Flora Tristán han conseguido "muchas cosas", aunque todavía "quedan reivindicaciones por hacer".

LA FLUIDEZ DEL CAOS

Por su parte, 'La fluidez del caos' reúne una selección de obras recientes del pintor Juan Rafael Álvarez (León, 1968), realizadas entre 2021 y 2025. El artista propone un viaje visual por los márgenes de la abstracción, donde el color, la textura y la materia pictórica se funden en composiciones que evocan el movimiento constante de la vida.

La muestra incluye además una serie de 'poemas-cuadro', resultado de la colaboración con diferentes poetas que aportan sus versos a la obra plástica, generando un diálogo entre palabra e imagen. Según el propio autor, se trata de una serie de imágenes-poemas que son cedidos por amigos poetas, al considerar que la poesía es "la forma de abstracción de la escritura".

En el centro de la sala de exposiciones César Ordóñez hay varios caballetes con cuadros de menor tamaño que, según ha explicado Juan Rafael, responden a una iniciativa creada en el lado este de León, "al lado de la barrera psicológica del río y el tren", donde algunos trabajan "aunque nadie nos quiera ver" "Lo hemos llamado el barrio de los artistas", ha concretado.

AMPLIACIÓN HORARIO DE APERTURA

Ambas muestras pueden visitarse con entrada libre hasta el próximo día 12 de diciembre de lunes a viernes y, ahora también los sábados de 17.30 a 19.30 horas.

Por su parte, el director del área de Cultura de la ULE, Iván Rega, ha recordado que los visitantes habituales de El Albéitar están acostumbrados a ser recibidos por una obra de Juan Rafael en la recepción de otra serie cronológicamente anterior e hizo hincapié en que 'La Fluidez del caos' no es solo "muy poética", sino que además ayuda a "encajar mejor" el otoño lluvioso.