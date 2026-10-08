Un menor de unos diez años herido tras ser atropellado en un paso de cebra en Aranda de Duero (Burgos)

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BURGOS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de unos diez años ha resultado herido este jueves tras ser atropellado por un turismo cuando cruzaba por un paso de cebra en la Plaza de San Antonio de Aranda de Duero (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.25 horas, en el cruce de la Plaza de San Antonio con la calle del Barrio Nuevo, donde una llamada ha solicitado asistencia para el menor, que se encontraba consciente tras ser golpeado por el vehículo.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso a la Policía Local de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido. Asimismo, el 112 ha informado del suceso al Cuerpo Nacional de Policía.