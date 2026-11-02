Al menos una persona trasladada al hospital por intoxicación por humo en un incendio de una vivienda en Segovia

SEGOVIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha sido trasladada al hospital de Segovia este lunes con síntomas de intoxicación por humo procedente de un incendio en una vivienda en la capital segoviana, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido a las 07.43 horas de este lunes en una vivienda de la calle Los Gascos, donde los alertantes han avisado al 112 de que veían una humareda en el interior de la misma, en principio sin heridos ni afectados.

El 112 avisó a la Policía Local y los Bomberos de Segovia y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, los organismos que intervenían en el lugar explicaron que se trataba de un incendio en la cocina del inmueble, en el que varias personas presentaban síntomas de intoxicación por el humo.

Se avisó, entonces, a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y al menos una de las personas ha sido trasladada al hospital de Segovia.