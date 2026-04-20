Al menos tres heridos en una colisión entre dos turismos en Valverde del Manjano (Segovia)

Archivo - Ambulancia medicalizada. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 5 de la CL-605, dentro del término municipal de Valverde del Majano (Segovia).

Los hechos se han producido a las 12.34 horas, momento en el que una llamada a la sala del 1-1-2 alertaba de los hechos e informaba que los tres heridos estaban conscientes, pero una de ellas se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha alertado a Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.