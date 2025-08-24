El mercadillo de domingos y festivos y el rastro se trasladan al estacionamiento del José Zorrilla durante las fiestas

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo de domingos y festivos y el rastro se trasladan al estacionamiento del estado José Zorrilla de Valladolid durante la celebración de las fiestas en honor de la Virgen de San Lorenzo.

El recinto del Real de la Feria será el emplazamiento donde se ubican el mercadillo y el rastro del domingo, y en él instalan cerca de 400 puestos, sumando los de ambas actividades, según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Como consecuencia de la instalación de los feriantes en el citado recinto durante la celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo ha organizado el traslado del mercadillo que se celebra cada domingo o festivo en dicho recinto, así como el rastro, al aparcamiento del estadio de fútbol José Zorrilla.

De acuerdo con la información facilitada por la Asociación de Feriantes, este traslado es preciso para el montaje (desde el 26 de agosto de 2025 al 4 de septiembre) y desmontaje (desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, ambos inclusive), más los días de apertura de la feria (del 5 de septiembre al 29 de septiembre), por lo que el traslado afectará a la ubicación de los mercadillos y rastro, que se celebrarán los siguientes domingos y festividad local: 31 de agosto, 7, 8 (festividad local), 14, 21 y 28 de septiembre de 2025.

Una vez finalizado el desmontaje de las atracciones de la feria, el mercadillo y el rastro, que se celebrarán el domingo día 5 de octubre, volverán a su ubicación habitual.