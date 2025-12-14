El Mercado de Navidad y el Salón del Vino de Valladolid cierran un fin de semana de récord con 11.320 visitantes

El Mercado de Navidad y el Salón del Vino de Alimentos de Valladolid cierran un fin de semana de récord con 11.320 visitantes - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La V edición del Mercado de Navidad y el III Salón del Vino de Alimentos de Valladolid ha cerrado este domingo sus puertas en el Espacio La Granja tras recibir la visita de 11.320 visitantes desde su apertura en la tarde del pasado viernes, lo que supone un nuevo récord de visitantes y un incremento del 3.13 por ciento con respecto a los más de visitantes del pasado año, que fueron de 10.977.

Por días, la tarde del viernes visitaron el mercado 1.620 personas; el sábado fue el día con mayor número de visitas al alcanzar las 5.276, mientras que la jornada del domingo, solo de mañana, se ha saldado con 4.224 personas.

Además, en el segundo Salón del Vino, ubicado en el Edificio Q-BO, se han alquilado 1.000 copas y han asistido 200 personas a las catas programadas, ha detallado la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, la institución provincial ha destacado que el V Mercado de la Navidad ha vuelto a ser un "éxito", algo que las cifras confirman, por lo que se consolida como un referente de la gastronomía local.

Durante estos días, los visitantes han podido disfrutar de una amplia variedad de productos de la provincia, desde mieles, aceites y dulces tradicionales hasta quesos, chocolates, conservas, vinos y cervezas artesanas, lo que les ha permitido descubrir nuevos sabores y reencontrándose con sus marcas favoritas.

El Salón del Vino, instalado en el edificio Q-BO, también ha logrado su objetivo de difundir la cultura vitivinícola de Valladolid, ofreciendo catas y presentaciones de bodegas y productores locales.

"La alta participación y el entusiasmo de los asistentes reflejan la buena acogida del evento y consolidan este Mercado de Navidad como una cita imprescindible para apoyar y poner en valor la excelencia gastronómica y vitivinícola de la provincia", ha resaltado la Diputación.