Mercado Navideño de Valladolid: talleres, bonos y récord de puestos de artesanía y alimentación

Archivo - Inauguración del mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IX Mercado Artesanal Navideño de Valladolid alcanza este año su récord de participación con 70 puestos instalados en la Plaza Mayor, dos más que en la edición anterior, desde este jueves, 27 de diciembre, al 5 de enero de 2026.

Organizado por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, el mercado se inaugurará este jueves en coincidencia con las luces de Navidad.

Consolidado como "uno de los grandes atractivos de la campaña navideña" de la ciudad, el Mercado Artesanal Navideño apuesta por la compra local, el producto hecho a mano y el empleo de materias primas y procesos respetuosos con el medio ambiente, según ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Este espacio de visibilidad para los oficios artísticos y tradicionales estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas entre las fechas indicadas, si bien cerrará los días 25 de diciembre y 1 de enero y solo estará activo de mañana los días 24 y 31 de diciembre..

Las 70 casetas reunirán este año una amplia representación de oficios, como cerámica y alfarería, joyería y bisutería de autor, diseño textil, marroquinería, ilustración, cosmética natural, cerería, decoración, creaciones en papel y cartón, vidrio, madera y belenes y adornos propios de estas fechas, además de juguetes, marionetas y otras piezas pensadas para el regalo navideño.

Completa la oferta un conjunto de puestos de alimentación artesana, con dulces tradicionales, miel y derivados, quesos, garrapiñados, repostería, chocolate y otros productos gastronómicos elaborados de forma artesanal, que permiten disfrutar también de los sabores de la Navidad.

La selección de participantes vuelve a poner el foco en la calidad del producto, el dominio técnico y la autoría, con especial atención a los talleres de Castilla y León, que conforman el grueso de la representación, y a la presencia de artesanos procedentes de otras comunidades autónomas y de Portugal, reforzando el carácter abierto y diverso del mercado.

TALLERES DE OFICIOS ARTÍSTICOS

Por otro lado, tras la buena acogida de las actividades puestas en marcha el año pasado, el IX Mercado Artesanal Navideño da "un paso más" y ofrece una programación ampliada de talleres de oficios artísticos, pensados para que el público infantil y familiar pueda experimentar con distintas técnicas en plena Plaza Mayor de Valladolid.

Los talleres, de cerámica, jueguetes de papel, bordados, estampación, adornos o postales, entre otros, se desarrollarán en horario de mañana, de 11.30 a 13.30, y de tarde, de 17.30 a 20.30 horas.

La inscripción se realizará en la caseta de información de Foacal en la Plaza Mayor y el precio es de dos euros por participante y taller.

BONOS DE COMPRA

Además, para incentivar la compra de producto artesano y el disfrute del mercado, Foacal organizará cuatro sorteos semanales de bonos de compra en el mes de diciembre por un valor de 200 euros, que podrán canjearse en los puestos participantes. Asimismo, el mercado se suma al sorteo 'Pide un deseo', impulsado en el marco de la campaña navideña del comercio local.

Como novedad, la caseta de información del Mercado Artesanal Navideño ofrecerá un servicio específico para aquellas personas que no manejan bien el teléfono móvil, para ayudarles a registrar sus papeletas y gestionar toda la tramitación necesaria para participar en el sorteo.

Igualmente, la colaboración con la Fundación Futudís, entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual en Castilla y León, se mantiene un año más como una de las señas de identidad del mercado.

En la caseta de información se dispondrá de catálogos y material divulgativo, así como de un roller informativo, para dar a conocer la labor de la fundación y sus proyectos vinculados a la inclusión y la vida independiente.

La presencia del mercado se extenderá además a distintos puntos de la ciudad gracias a los mupis o pantallas digitales municipales, paneles de información situados en la vía pública, en los que se difundirá información sobre el IX Mercado Artesanal Navideño.