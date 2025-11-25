El Mercado de La Rondilla, en Valladolid, estrenará cafetería

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado este martes la concesión demanial por diez años del puesto destinado a cafetería en el Mercado de la Rondilla de Valladolid, reabierto el pasado mes de septiembre, con lo que ya son nueve los puestos que estarán ocupados de los 18 que resultaron tras la remodelación.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se trata de un espacio dentro del mercado configurado para quedar abierto hacia la "plazoleta" central cubierta en la que fluyen las tres vías de acceso del mercado, por lo que resulta "un punto ideal para abastecer de este servicio de cafetería tanto a clientes como a profesionales del mercado".

La concesión ha sido posible al aprovechar el periodo de un año que la ley otorga para realizar adjudicaciones directas una vez que se resuelve un proceso de licitación.

De esta manera, hasta septiembre del año 2025, cualquier interesado puede solicitar un puesto y de forma ágil acceder a la concesión sin tener que pasar por todos los trámites de un proceso licitatorio, como ha sido el caso para el nuevo titular de la cafetería.

Con este puesto de cafetería son ya 9 los puestos ocupados en el mercado; y aún quedan otros 9 por ocupar como el de floristería o el de restaurante, ambos con posibilidad de servicio tanto al mercado como a la calle, y otros de servicios básicos y actividades complementarias.

Como aseguran fuentes municipales, el Ayuntaniento puso en marcha desde la reapertura del mercado una importante campaña de dinamización del nuevo mercado con sorteos y actividades culturales.

LUDOTECA

Algunas de ellas que se destacan son el servicio gratuito de ludoteca para que los padres puedan comprar con tranquilidad mientras sus niños se divierten en un entorno controlado. Para ello, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo ha habilitado un puesto vacío que ha decorado y equipado con material infantil apto para todos los públicos.

En concreto, la ludoteca funcionará para el público los días 13, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre. También, y con motivo de las fiestas navideñas el conjunto coral 'La cotarra' ofrecerá un concierto de villancicos el día 20 de diciembre.

Se da la circunstancia, como recuerda el comunicado, de que hace dos semanas se autorizó la ocupación del puesto de cafetería del mercado de Las Delicias.

De esta manera, destacan que tanto Delicias como El Campillo y Rondilla, así como el Mercado del Val ofrecen este servicio complementario, "pero sin embargo necesario para consolidar los mercados municipales como espacios de encuentro y cohesión social".