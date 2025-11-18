Mercadona abre el día 24 su nueva tienda en Huerta del Rey, Valladolid, con 1.700 m2 y parking de dos plantas

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo supermercado de Mercadona en la calle Joaquín Velasco Martín de Valladolid abrirá sus puertas el próximo lunes, 24 de noviembre, después de menos de un año de obras para levantar un nuevo edificio que albergará la tienda, de 1.696 metros cuadrados, y un aparcamiento de dos plantas con superficie de 4.640 metros y capacidad para 160 plazas.

El establecimiento responde al nuevo diseño de tiendas de la compañía valenciana, con un modelo eficiente, espacios "más amplios y diáfanos, que facilitan la entrada de luz natural, además de nuevos colores y materiales tanto en la fachada exterior de acceso como en la distribución de las distintas secciones" y medidas para reducir hasta un 40 por ciento el consumo energético respecto al modelo convencional.

Ubicada entre las calles Joaquín Velasco Martín, Francesco Scrimieri y José Cantalapiedra, ha supuesto la apertura de un nuevo vial que comunicará las dos últimas vías mencionadas y servirá de acceso al aparcamiento del supermercado. La entrada peatonal se hará por la esquina entre Joaquín Velasco Martín y José Cantalapiedra.

Esta nueva superficie comercial sustituirá a la tienda ubicada hasta ahora en la calle Juan de Juni, a la que supera en superficie y que, entre otras cosas, no contaba con aparcamiento. Así, la compañía de distribución mantiene la cifra de 15 tiendas en la provincia vallisoletana, 12 de ellas en la capital, y un total de 63 en la comunidad de Castilla y León.

'LISTO PARA COMER'.

El nuevo supermercado, con entrada desde la incorpora novedades propias de este modelo de tienda, como la sección 'Listo para Comer', en la que los "jefes", como Mercadona quiere considerar a los clientes, podrán consumir las bebidas frías y platos listos para consumir servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Fuentes de Mercadona han explicado a Europa Press que desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, "es constante la apuesta por innovar y mejorar el surtido, ofreciendo actualmente desde entrantes y aperitivos como las croquetas y la ensaladilla rusa, hasta platos principales como arroces y pasta, además de hamburguesas y bocadillos".

Los productos cumplen los controles de calidad y sanitarios que establece la ley y los proveedores de los platos "están repartidos por toda España".

La tienda dispone, entre otras mejoras, de una nueva entrada con doble acristalado que evita corrientes de aire, unos pasillos más amplios o un área de descanso con sillas y mesas donde los clientes pueden consumir el plato recién preparado y acompañarlo con bebidas frías.

En cuanto al aspecto medioambiental, se han tomado varias medidas que permiten reducir hasta un 40 % el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, como la mejora del aislamiento térmico y acústico con la optimización de los materiales y el grosor de paredes y techos o nuevos arcones de congelado más eficientes. Cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según las zonas y los momentos del día para una mejor gestión.

Otra de las medidas es la colocación de módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización, porque una tienda de Mercadona con paneles solares ahorra aproximadamente un 20 por ciento de su consumo energético anual respecto a una tienda sin energía fotovoltaica instalada, lo que supone una reducción aproximada de 30 toneladas de CO2 por supermercado.

Fuentes de Mercadona han añadido que este nuevo supermercado incluye "múltiples medidas" con el objetivo de facilitar las tareas de sus trabajadores, para mejorar la ergonomía y "eliminar sobreesfuerzos". La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso.

El horario de la tienda será de 9.00 a 21.30 horas de lunes a sábado, el mismo en el que estarán disponibles los productos de la nueva sección 'Listo para comer'.