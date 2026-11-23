Mercadona adelanta a las 18.00 horas su horario de cierre en Nochebuena y Nochevieja - MERCADONA

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona cerrará sus supermercados en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, una hora antes de lo que hasta ahora venía haciendo.

Con esta iniciativa, la compañía avanza en medidas que contribuyen a mejorar la jornada laboral de su plantilla, que dispondrá de más tiempo para compartir con familiares y amigos en dos fechas especialmente señaladas.

La nueva medida se suma a la mejora ya implantada este año en materia de conciliación como es la ampliación en una semana más del período de vacaciones, que ha pasado de 30 a 37 días. Ambos hechos, que contribuyen al objetivo de que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100 por cien, además de una gran mejora en la jornada laboral de la plantilla "y consolidan a la compañía como referente del sector".