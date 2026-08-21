Los mercados de Valladolid registran un aumento del 15,8% en ocupación tras inversiones por 4 millones en tres años

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, y el jefe de Servicios de Comercio y Mercados, Luis Rogel, en el Mercado Municipal de las Delicias. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ocupación en la red de mercado de Valladolid ha registrado un aumento de 15,8 por ciento en los últimos tres años correspondiente al periodo 2023-2026 gobernado por el grupo municipal que forman el Partido Popular y Vox, un impacto "positivo" que representa en los cinco mercados municipales pasar de 114 puestos activos frente a los 132 después de las iniciativas llevadas a cabo, un incremento que ha supuesto nuevos puestos en todos estos espacios, salvo en El Campillo.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha realizado este balance en el Mercado municipal de Las Delicias acompañado por el jefe de Servicios de Comercio y Mercados, Luis Rogel, y ha anunciado medidas municipales entre las que se encuentran la renovación del Reglamento de Mercados, que no se ha modifica desde 1982; un nuevo sistema de licitación de puestos "más ágil y sencillo" y la futura Escuela de Oficios de Mercado, "que servirá para garantizar la renovación generacional y el futuro de los mercados municipales, así como motor de empleo y emprendimiento local".

El balance ha destacado la inversión de más de 4 millones de euros que se han destinado a la renovación y mejora de las infraestructuras y ha impulsado nuevas medidas para "favorecer la actividad y el emprendimiento", entre las que se encuentran la transformación integral del mercado de La Rondilla, iniciando en el mandato anterior que finalizó el actual grupo municipal, y al que se suma de El Campillo para subsanar las patologías de su fachada.

Martín y Rogel han recordado que las incitativas del grupo se han llevado a cabo en un sector cuya tendencia "era a la baja durante los años anteriores" y que ha mostrado mejoría bajo su administración .

El Mercado de las Delicias ha pasado de 11 a 17 puestos ocupados "tras una rebaja del canon del 85 por ciento", que ha propiciado la "recuperación de los puestos de frutería y cafetería indispensables para la vida del mercado", mientras que el Mercado de la Rondilla cuenta con siete puestos abiertos después de su reforma integral y prevé alcanzar los 11 puestos a finales de septiembre con la reciente adjudicación de cuatro nuevos espacios de los 18 disponibles.

Por su parte, El Val ha pasado de 39 a 44 puestos y mantiene ocupada la zona de restauración de la planta superior, un mercado "referente municipal" y primero en obtener la mención 'Mercado Excelente de Castilla y León', que se ocupó por primera vez en 2025 y, de esta forma, se ha convertido en "un atractivo y aliado del mercado y que por sí solo representa el 7 por ciento de la superficie de venta del mercado". Además, el supermercado del sótano se convirtió en primero en la ciudad en ofrecer horarios de apertura extendidos.

El Campillo registra 53 puestos activos frente a los 55 de 2023, disminución que el concejal ha atribuido a las "jubilaciones" y ha remarcado que este mercado mantiene una situación "estable" y, además, en este se iniciará en el último trimestre del año unas obras de rehabilitación exterior e interior de 18 meses con previsión de concluir en 2028.

Asimismo, el mercado de venta al aire libre de La Marquesina, en Plaza de España, pasó de seis a nueve puestos ocupados de los 14 que ofrece la instalación. De esta forma, quedan disponibles para su licitación seis plazas en el Mercado de La Rondilla, dos en El Val, 15 en Delicias, cinco en el de Plaza España y 17 en el del El Campillo.

OTRAS MEDIDAS

Entre las medidas implementadas por la administración Martín ha destacado "la flexibilización de los requisitos de acceso para jóvenes sin experiencia, la diversificación de licencias para incluir actividades de hostelería o servicios, la instalación de taquillas refrigeradas gratuitas y la colocación de placas solares, que ya han generado un ahorro del 50 por ciento en la factura eléctrica de los gastos comunes".

"Se han llevado a cabo importantes mejoras en las instalaciones: hoy todos los mercados cerrados cuentan con taquillas refrigeradas para depositar las compras o minipuntos limpios donde dejar pequeños residuos y se han llevado a cabo proyectos de eficiencia energética como son la instalación de placas solares en Delicias o la mejora de la climatización e iluminación en el Val", ha afirmado el concejal sobre las incitativas que suma el Consistorio.

OBRAS EN EL CAMPILLO

En relación a las próximas obras en el Campillo, el concejal ha aprovechado este encuentro para anunciar que un total de tres empresas se han presentado a la licitación de las obras del Mercado del Campillo, cuyo plazo de presentación de ofertas terminaba este mismo lunes, lo cual permite que el expediente de contratación continúe su camino y adjudicar unas obras que empezarían en el último trimestre de este año.

En esta línea, el concejal ha destacado que la Mesa de Mercados se reúne dos veces al año para poner en común problemas, presentar actuaciones previstas y recoger las prioridades de cara a la preparación del presupuesto.

Además, se han realizado actividades promocionales como sorteos o talleres gastronómicos y se ha creado la página web 'Emprende Mercados Valladolid', que recoge toda la información relativa a cada mercado y sus puestos disponibles, así como las modalidades de acceso a la titularidad de un puesto.

Víctor Martín ha presentado también los nuevos materiales de comunicación dedicados a promocionar el emprendimiento y que estarán presentes en redes sociales y en los puestos vacíos de cada mercado. La campaña recupera el lema oficial de los Mercados municipales: 'Mercados más nuestros' y lo transforma en 'Mercados más tuyos' buscando incitar a cualquiera que tenga una idea de emprendimiento a hacerlo realidad en estos espacios municipales. "Toda esta actividad es posible gracias a la profesionalidad e implicación del equipo técnico que opera desde la concejalía al cual el concejal ha mostrado su agradecimiento", ha aseverado el edil.

Finalmente, Martín ha recordado que los fondos propios del Ayuntamiento, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo ha contado con la aportación de fondos europeos hasta 2025, así como subvenciones procedentes de la Junta de Castilla y León. En particular, en este último año 2026 la Junta ha concedido una subvención de 100.000 euros que cubren parte las mejoras en la climatización de Val, la instalación de placas solares de autoconsumo en Delicias o la mejora de puestos en Rondilla.