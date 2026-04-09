Meritxell Batet advierte de la "degradación" de la concepción ética de la política y defiende la necesidad del diálogo

PALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet ha advertido de que la sociedad atraviesa un momento de "degradación" de la concepción ética y elevada de la política, motivo por el que ha defendido la necesidad del diálogo como forma de hacer política.

"No es ostentar el poder o imponer un criterio", ha subrayado durante su participación en un acto organizado por el Ateneo de Palencia, donde ha lamentado la desafección actual de la sociedad respecto a la política y los retos que eso plantea, porque se "pone en jaque a la democracia", un concepto que va "ligado intrínsecamente" a la política.

En este sentido, ha remarcado la importancia de la política y la vocación de servicio que debe tener. "Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Vivimos en sociedad y la política sirve para organizar esa convivencia y el bien común y eso hay que hacerlo con una vocación de servicio", ha aseverado.

"La política perfecta no existe, pero creo que estamos en un momento de degradación de la concepción ética y elevada de la política", ha advertido, un punto en el que ha incidido en que la política tiene que representar algo que "enganche a la gente, además de ser ejemplificante", y ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en la vida pública.

La exministra y expresidenta del Congreso ha recordado su paso por ambos cargos y ha destacado los "buenos recuerdos" que guarda de esa etapa. "Es una actividad que te llena el alma, porque tienes la sensación de estar trabajando para un bien superior", ha expresado.

Finalmente, ha lamentado las tensiones, la confrontación y los insultos que "conducen a la deshumanización" y que son "profundamente negativos" para la sociedad a la que representan los cargos públicos.