La Mesa de las Cortes decidirá el jueves la creación y composición de las comisiones permanentes de la XII Legislatura

Imagen de archivo de una reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces en la XII Legislatura - CORTES CYL

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León decidirá este jueves, 18 de junio, oída la Junta de Portavoces, la creación y composición de las comisiones permanentes una vez constituido el nuevo gobierno de la Comunidad Autónoma que está compuesto por dos vicepresidencias, la primera con cartera, y la segunda sin cartera pero con competencias en varias áreas, y por un total de diez consejerías, siete gestionadas por el PP y tres por Vox.

Así consta en uno de los 13 puntos del orden del día de la Mesa de las Cortes convocada el jueves 18 para determinar la composición de las comisiones parlamentarias de la XII Legislatura. Hay que recordar que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, aseguró el pasado 5 de junio que las comisiones parlamentarias que se creen serán "un reflejo de la estructura orgánica" del Gobierno PP-Vox.

En función del Decreto de reestructuración de consejerías publicado este lunes, la Administración de la Comunidad de Castilla y León se organizará en diez departamentos: Consejería de la Presidencia; Consejería de Economía y Hacienda; Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Consejería de Medio Ambiente y Energía; Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Consejería de Sanidad y Bienestar Social; Consejería de Educación y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Ese Decreto precisa que las funciones asignadas a la Vicepresidencia Segunda se adscribirán orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, "sin perjuicio de su dependencia funcional" de la citada Vicepresidencia Segunda que ejercerá funciones en materia de protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; espectáculos públicos y actividades recreativas; ordenación del territorio; despoblación; urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación; mujer e igualdad de oportunidades.

COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Por otro lado, la Mesa de las Cortes establecerá el jueves la composición de la Diputación Permanente y fijará el número de miembros del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el sistema de elección que, según la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, se tendría que haber fijado en la primera Mesa de las Cortes del nuevo mandato.

En la reunión del órgano de gobierno del Parlamento del pasado 30 de abril el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, propuso crear el nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la TDT con el resto de las comisiones parlamentarias, para lo que era necesario esperar a la composición del nuevo gobierno, trámite que se ha cumplido este lunes.

Por último, la Mesa de las Cortes del jueves recibirá el informe anual del Procurador del Común de 2025, cuyo pleno monográfico está pendiente de fecha; los informes de fiscalización remitidos por el Consejo de Cuentas y las memorias de actividades del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo de Cuentas correspondientes al pasado año.