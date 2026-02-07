El MHAS, primer museo de España en obtener la acreditación de Servicio Técnico de Vehículos Históricos bajo el ISO17020

Archivo - El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha obtenido la acreditación como Servicio Técnico de Vehículos Históricos bajo la norma ISO17020 - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha obtenido la acreditación como Servicio Técnico de Vehículos Históricos bajo la norma ISO17020, un hito que supone el inicio de una nueva etapa basada en la "calidad, la excelencia y el rigor técnico".

De esta forma, el centro museístico se consolida como una institución pública estratégica en el ámbito del vehículo histórico y como referente nacional en servicios complementarios de un museo, han destacado fuentes del Ayuntamiento de Salamanca a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Servicio Técnico de Vehículos Históricos del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (STMHAS) tiene como objetivos la defensa, conservación y promoción del patrimonio automovilístico español.

A través del tiempo y la experiencia de más de 20 años se ha especializado en la verificación y catalogación de vehículos históricos al cubrir desde ciclomotores y motocicletas hasta vehículos agrícolas, camiones, autocaravanas y automóviles.

Para lograrlo, ha llevado a cabo más de 2.000 inspecciones exhaustivas de vehículos que han permitido garantizar su autenticidad y las características técnicas de cada uno de ellos, emitiendo informes y certificados que validan su estatus de vehículo histórico y preservan su originalidad.

La acreditación, ha remarcado el Consistorio, no es solo un reconocimiento administrativo sino un "auténtico sello de calidad, fruto de más de dos décadas de trabajo continuo y del desarrollo del mejor centro de documentación de la automoción de España, un centro público, accesible y especializado que protege el valor histórico de los vehículos a través de la documentación original de época".

El Servicio Técnico del MHAS ofrece un servicio de alta calidad para coleccionistas y ciudadanos, con tarifas "justas" y un enfoque orientado a la accesibilidad del ciudadano, el trato personalizado y la defensa del valor histórico frente a la banalización o la pérdida de autenticidad.