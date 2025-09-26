Miles de personas celebran con la ULE la Noche Europea de los Investigadores en talleres, rutas y demostraciones en vivo

Demostración con robots, una de las actividades desarrolladas por la ULE para celebrar la Noche Europea de los Investigadores. - ULE

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han celebrado en la tarde de este viernes la Noche Europea de los Investigadores 2025 a través de una treintena de actividades programadas por la Universidad de León (ULE) que han incluido talleres, rutas científicas y demostraciones en vivo en la capital leonesa y Ponferrada.

La Noche Europea de los Investigadores se desarrolla bajo el lema 'Tu primera cita con la ciencia'. La Unidad de Cultura Científica y de la investigación de la Universidad de León ha diseñado un amplio programa con más de 30 actividades para todas las edades que se han llevado a cabo en el Centro de idiomas de la ULE, el Museo de Colecciones de la y las calles de la capital, que se ha convertido en un gran espacio de experimentación, divulgación y entretenimiento.

El público ha participado en talleres de microbiología, energías renovables y realidad virtual, rutas científicas por la ciudad, un escape room sostenible, charlas relámpago y monólogos científicos, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

También se ha desarrollado actividades como una cata de miel para niños, demostraciones con robots, experiencias sobre criptomonedas o literatura, así como una performance sobre incendios forestales dirigida por la catedrática de Ecología Leonor Calvo, en la que se han unido arte y conciencia medioambiental.

Todas estas propuestas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con ellas la ULE pretende reforzar su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.