Miles de personas celebran con la ULE la Noche Europea de los Investigadores en talleres, rutas y demostraciones en vivo

Demostración con robots, una de las actividades desarrolladas por la ULE para celebrar la Noche Europea de los Investigadores.
Demostración con robots, una de las actividades desarrolladas por la ULE para celebrar la Noche Europea de los Investigadores. - ULE
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 26 septiembre 2025 20:18

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han celebrado en la tarde de este viernes la Noche Europea de los Investigadores 2025 a través de una treintena de actividades programadas por la Universidad de León (ULE) que han incluido talleres, rutas científicas y demostraciones en vivo en la capital leonesa y Ponferrada.

La Noche Europea de los Investigadores se desarrolla bajo el lema 'Tu primera cita con la ciencia'. La Unidad de Cultura Científica y de la investigación de la Universidad de León ha diseñado un amplio programa con más de 30 actividades para todas las edades que se han llevado a cabo en el Centro de idiomas de la ULE, el Museo de Colecciones de la y las calles de la capital, que se ha convertido en un gran espacio de experimentación, divulgación y entretenimiento.

El público ha participado en talleres de microbiología, energías renovables y realidad virtual, rutas científicas por la ciudad, un escape room sostenible, charlas relámpago y monólogos científicos, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

También se ha desarrollado actividades como una cata de miel para niños, demostraciones con robots, experiencias sobre criptomonedas o literatura, así como una performance sobre incendios forestales dirigida por la catedrática de Ecología Leonor Calvo, en la que se han unido arte y conciencia medioambiental.

Todas estas propuestas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con ellas la ULE pretende reforzar su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Contador