Miles de personas marchan en Valladolid para mostrar su rechazo ante la "liquidación total" de la Sanidad en CyL

Inicio de la manifestación en defensa de la sanidad pública en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --5.000 según la Policía Nacional y 20.000 según las plataformas convocantes-- han recorrido este sábado, día 21 de febrero, las principales calles de Valladolid en defensa de la Sanidad Pública y ante el "deterioro" del sistema en Castilla y León y su "privatización encubierta".

Las plataformas convocantes han comenzado a darse cita en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana a partir de las 12.00 horas en una soleada mañana en la que el candidato del PSOE de Castilla y León a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha atendido a los medios con motivo de su participación en la marcha.

De igual forma, también el secretario autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha ofrecido declaraciones a los medios junto a la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, para mostrar su apoyo a los convocantes y criticiar el "destrozo" de la Sanidad en la Comunidad tras décadas de gobiernos 'populares'.

A las 12.30 horas las plataformas convocantes han iniciado su marcha bajo el lema 'Defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción, nos va la vida en ello' con una cabecera que se ha dirigido hacia la calle Santiago.

Durante el recorrido, los manifestantes han portado pancartas con mensajes como 'Atención de calidad en cada localidad' y '¡Hospital Valle del Tiétar' y han pronunciado proclamas como 'Sanidad, pública y de calidad', 'La sanidad no se vende, se defiende' o 'Nada para la privada'.

La concentración ha estado respaldada por medio centenar de organizaciones sociales, sindicales y políticas ante el "deterioro del sistema en Castilla y León y su privatización encubierta".

"LIQUIDACIÓN TOTAL"

Posteriormente, los manifestantes han recorrido el paseo de Zorrilla hasta las puertas de la Consejería de Sanidad, donde se han dirigido a quienes allí se han dado cita para mostrar su apoyo a sus reivindicaciones y atender a los medios de comunicación.

En este sentido, la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid, Susana Simón, ha expresado su "alegría" por la respuesta de la gente ante el llamamiento realizado, por lo que se ha mostrado "convencida" de que "la mayoría de la población" tiene una "gran estima y mucho apego" por la Sanidad pública que se encuentra en un "periodo de liquidación total".

A este respecto, Simón ha señalado que es posible "visibilizar de forma unida" con todas las plataformas que "trabajan día a día" en las localidades para "dar la oportunidad" a la ciudadanía de defender este derecho "tan importante".

Por su parte, el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, Juan Antonio Ayllón, ha aseverado que a la población "solo le queda la posibilidad de manifestarse y de votar cada poco tiempo".

También ha recalcado que las plataformas están "constantemente en la calle desde hace años" porque desde hace cuatro décadas se realiza una "destrucción del sistema sanitario", razón por la que ha instado a la población a "empezar a votar según sus propios intereses y no según el ruido".

En la misma línea se ha expresado el coordinador de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia, Enrique Arrieta, quien ha asegurado que "da igual el momento que sea" porque es de lo "más querido" por los ciudadanos, debido a que es el "servicio público más cercano" y lo que más "se echa de menos".

Asimismo, ha añadido que "hoy se ha puesto de manifiesto" que las decisiones que se toman en la Consejería de Sanidad "afectan a todas las comarcas" y por eso se han "unido", con independencia de que "haya campaña o no".

ORGANIZACIÓN EN BLOQUES

La manifestación se ha organizado en tres bloques. El primero ha sido el de las Plataformas en defensa del Sistema Sanitario Público, que se ha ordenado a su vez siguiendo el orden alfabético; lo han encabezado por tanto las plataformas de la provincia de Ávila y se ha cerrado con las de la provincia de Valladolid y Zamora.

Un segundo bloque ha estado constituido por las organizaciones sociales y sindicales que apoyan la convocatoria, y un tercer bloque donde se han ubicado los partidos políticos.

La manifestación ha contado con un grupo de apoyo y seguridad, constituido al menos por medio centenar de personas, "para garantizar que se desarrolle con toda normalidad y fluidez".

En la presentación de la movilización, a principios de este mes, las plataformas alertaron del "deterioro" del sistema público y de su "privatización encubierta" y cargaron contra las listas de espera que, en sus palabras, estaban "manipuladas". "Nos lo jugamos todo. Defender una Sanidad Pública digna y de calidad no es una opción, es una necesidad vital. Implicarse en ello demuestra una comprensión clara de nuestro bienestar colectivo. Cualquier postura que ignore esta realidad equivale a eludir la responsabilidad que tenemos de actuar para mejorarla", señalaron.