Miles de personas piden en Valladolid paz e igualdad y libertad para la mujer y rechazan el retroceso en derechos

Decenas de personas durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, Valladolid, Castilla León (España). La manifestación ha discurrido bajo el lema 'Hoy + que nunca feminismo' - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, unas 6.000 según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, han reivindicado por las calles de Valladolid igualdad y libertad para la mujer, han reclamado "paz" y han expresado su rechazo al retroceso y la pérdida de derechos.

A partir del mediodía, la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid ha sido el escenario en el que se ha citado el grueso de los manifestantes para salir en una marcha por el centro de la capital tras una pancarta principal en la que se podía leer el mensaje "hoy + que nunca FEMINISMO".

Los participantes en la manifestación, entre los que se ha visto a personas de todas las edades, desde niños hasta de edad avanzada, han portado carteles con diferentes mensajes entre los que se podía leer "prevenir la violencia, educar en igualdad", "cuidados compartidos, corresponsabilidad" o cuestionando "hasta cuándo" la brecha salarial, a los que se han sumado los del "no a la guerra".

A lo largo del recorrido se han escuchado diferentes cánticos y lemas como "con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca", "¿cómo nos queréis? libres y vivas", "jueces y fiscales también sois culpables", "sola, borracha, quiero llegar a casa" o "estamos hasta el culo de tanto machirulo".

La manifestación ha transitado entre las plazas de Fuente Dorada y Mayor de la ciudad y ha transcurrido con normalidad, con algunos de los manifestantes que se han parado ante la sede de Vox en la calle Santiago para gritar "fuera fascistas de nuestras calles" o cantar a su paso "fascista el que no bote".

PRESENCIA ELECTORAL

La coincidencia con la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos que se celebran el 15 de marzo se han dejado notar también con declaraciones de los representantes de los partidos políticos que concurren a las elecciones, entre los que ha destacado la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, quien ha asegurado que es "más erótica" la igualdad que la "imposición machista" y "más satisfactorio" tratar a una mujer "de igual a igual" en un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes y ha reivindicado cambiar el futuro "y no dejar que el pasado avance".

También han asistido otros representantes de PSOE, la candidatura de En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) o Podemos, con su secretaria LGTBIQA+, Mar Cambrollé, al frente.

En este marco, la secretaria de Mujeres de CCOO Castilla y León y portavoz de la Coordinador de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, ha sumado a las reivindicaciones propias de esta jornada pedir la paz frente a una guerra que se ha iniciado y que "sume" a todos en una "gran incertidumbre".

Por otro lado, ha reivindicado que las mujeres no quieren "perder derechos" y no quieren "retroceder" y ha incidido en que el movimiento feminista siempre ha llevado "como estandarte" el avance en los derechos para votar, tener una autonomía, poder salir de las situaciones de violencia de género.

Precisamente por la cercanía a las elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para el 15 de marzo, Martín ha destacado la importancia de estos comicios porque las encuestas apuntan el "peligro de retroceder".

"Hay muchos discursos de odio y lo que queremos es intentar que la gente se dé cuenta de que la lucha para no retroceder en los derechos tiene que ser una lucha organizada y eso es lo que representa el movimiento feminista y por eso estamos aquí", ha subrayado.