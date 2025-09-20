Los militantes del PSCyL votarán en primarias el 11 y 18 de octubre

Martínez da un "paso al frente" y quedaría proclamado secretario autonómico el 1 de octubre si no hubiera otras candidaturas

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los militantes del PSOE de Castilla y León acudirán a las urnas para elegir a su secretario general los próximos días 11 y 18 de octubre tras aprobarse por asentimiento el calendario de primarias en el Comité Autonómico, aunque de no haber otras candidaturas más allá de la del actual máximo responsable del partido en la Comunidad, Carlos Martínez, éste quedaría proclamado en el cargo un par de semanas antes, el 1 de octubre.

El también alcalde de Soria ha dado este sábado un "paso al frente, por si alguien tenía alguna duda", para postularse al frente de los socialistas de manera oficial y concurrir a las elecciones de marzo de 2026 con el objetivo de convertirse en "alcalde y presidente" de la Comunidad frente a la "incapacidad" del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

De esta forma, la celebración este sábado del Comité Autonómico abre un calendario de primarias que contempla el 22 de septiembre como fecha límite para la presentación de precandidaturas. Después, se prevé la recogida y presentación de avales etnre el 23 y el 30 del mismo mes.

Ya en octubre, la proclamación oficial de candidaturas se produciría el 1 de octubre, con una campaña de información desde el 2 hasta el 10 de octubre y la jornada de votación de primarias estaría fijada en primera vuelta para el sábado 11 de octubre, con segunda vuelta para el 18 de octubre.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Por su parte, la propuesta de calendario para la elaboración de las listas de las Elecciones Autonómicas a las Cortes 2026 que también se ha aprobado por asentimiento en el Comité Autonómico del partido recoge este sábado como fecha para la convocatoria, si bien en el mes de diciembre se concentra buena parte del calendario.

De esta forma, entre el 1 y el 14 de diciembre tendrá lugar el plazo de celebración de las asambleas. Posteriormente, la Comisión Ejecutiva Provincial dispondrá hasta el 17 de diciembre para cumplir con sus funciones, tras lo cual intervendrá la Comisión Autonómica de Listas, los días 18 y 19 de diciembre.

El proceso autonómico culminará con la reunión del Comité Autonómico, fijada para el 20 de diciembre, si bien el calendario también recoge la responsabilidad en el ámbito federal, donde intervendrán la Comisión Federal de Listas y el Comité Federal, sin fechas determinadas.