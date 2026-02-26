Millán Salcedo y el homenaje a Martes y Trece protagonizarán el IV festival 'Corderitititito' en Sepúlveda

Cartel del festival de 2026 - CORDERITITITITO

SEPÚLVEDA (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Festival de Humor en la Calle Corderitititito de la localidad de Sepúlveda celebrará su cuarta edición los días 17, 18 y 19 de abril de 2026, con la presencia de Millán Salcedo y un tributo al dúo de humor 'Martes y Trece', compuesto por el propio Salcedo y Josema Yuste.

Este certamen volverá a transformar las plazas y rincones de la villa medieval "en un gran escenario al aire libre".

En el homenaje anual a los referentes del humor español, en esta ocasión habrá un tributo al mítico dúo 'Martes y Trece', en un reconocimiento que contará con la presencia de Millán Salcedo, quien participará de forma activa en el festival.

El acto central tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 12 horas en la Plaza de España de Sepúlveda, y esa misma jornada, a las 20:00 horas, el humorista presentará su espectáculo 'PreguntaMelón' en el Teatro Bretón de la villa.

Con este reconocimiento se recuerda el legado de un dúo que durante una década marcó a varias generaciones por sus especiales de Nochevieja, con personajes y expresiones que persisten en el imaginario popular, como la célebre 'empanadilla de Móstoles' y su 'Encaannnna', además de sus parodias de la vida cotidiana.

Otras novedades de 'Corderitititito 2026' incluyen un ciclo de tres piezas de microteatro bajo el título 'Del amor al humor en un like', que se representarán en el Museo de la Cárcel, y un taller de iniciación a la comedia, programado para el fin de semana previo al festival.

Estas actividades se sumarán a los formatos clásicos del certamen, como el 'micro abierto' para que el público comparta anécdotas, monólogos profesionales, actuaciones musicales, cuentacuentos y ferias dedicadas al libro de humor y la ilustración.

En su primera edición este festival atrajo a más de 3.000 personas con una propuesta que incluyó una quedada de imitadores de Chiquito de la Calzada. En 2024, la cifra de asistentes superó los 4.000 visitantes en un fin de semana dedicado a Los Payasos de la Tele, con presencia de la familia Aragón. En la edición de 2025 se homenajeó al dúo Gomaespuma, formado por Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, que acudieron al festival.

El proyecto está impulsado por una asociación cultural local sin ánimo de lucro, que reivindica el humor como una actitud ante la vida y una herramienta de convivencia.

Pese al éxito de público y el apoyo institucional, la organización incide en el esfuerzo financiero necesario para la logística del festival, por lo que nuevamente habrá una campaña de financiación colectiva, la 'Clownfunding', mediante la que empresas y particulares pueden colaborar para asegurar la viabilidad de las actuaciones y actividades