El alcalde de León, José Antonio Diez (centro izquierda), con la seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez (a su izquierda), en la presentación del encuentro el Consistorio de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Municipal de Fútbol Reino de León acogerá el próximo 28 de noviembre a las 18.00 horas el partido entre la selección española femenina de fútbol y la de Chile, un evento deportivo para el que el Ayuntamiento de León ha puesto a disposición de los niños de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) un millar de entradas.

Así, los usuarios de las EDM podrán disfrutar de forma gratuita del encuentro, impulsado por la Federación Española de Fútbol con la colaboración del Consistorio de León. Los menores han de ir acompañados en todo caso de un adulto responsable y la obtención de los accesos gratuitos podrá hacerse a través de los monitores de las propias Escuelas Deportivas, a través de los centros escolares o Ampas y también a través de las propias familias o tutores legales de los menores.

El primer paso para conseguir las entradas gratuitas es la recogida de una autorización previa de las EDM, una credencial que los interesados podrán obtener en las oficinas de este servicio ubicadas en el Estadio Municipal Reino de León (oficina 7) en horario de 9.00 a 14.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En ese momento se hará constar cuántos adultos y cuántos menores usuarios de las Escuelas Deportivas acudirán al partido. Las entradas que se entregan son digitales y deberán mostrarse en el acceso al campo el día del partido con la credencial de pertenencia a las Escuelas Deportivas Municipales. El acceso para estas entradas se hará por las puertas 1, 3 y 5 del Fondo Norte.

Las EDM han previsto dos plazos para la obtención de las credenciales. Del 16 al 20 de noviembre podrán solicitarlas los monitores de las propias Escuelas y los centros escolares y del 23 al 27 de noviembre podrán obtenerlas los propios familiares y tutores legales de los usuarios.