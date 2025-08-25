El Ministerio de Cultura inicia una nueva campaña arqueológica en el monasterio de San Juan de Duero (Soria)

SORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), arranca este lunes una nueva campaña arqueológica en el monasterio de San Juan de Duero (Soria).

Con ella se da continuidad a los estudios iniciados el verano pasado con el objetivo de analizar el subsuelo del cenobio para poder intervenir en su conservación y protección a largo plazo.

La inversión para esta nueva campaña asciende a 55.992 euros y está previsto que se ejecute en un periodo de cuatro meses, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los trabajos se realizan con el fin de seguir examinando las estructuras subterráneas del monumento del siglo XII, que se ve afectado por las humedades provocadas por su cercanía con el río Duero.

ACTUACIONES

Entre las actuaciones se contempla la excavación arqueológica, donde se realizarán cuatro catas en diferentes sectores del claustro que servirán para documentar la cimentación de las arquerías, sus afecciones, el pavimento original y los sistemas antiguos de evacuación de las aguas.

También trabajos topográficos, por lo que se tomarán cotas en diferentes puntos del patio del claustro, de sus pandas y del exterior, con el fin de documentar los niveles de suelo actuales y originales de cada uno de estos espacios y sus pendientes.

Esto servirá para proyectar sistemas de drenaje y evacuación de aguas adaptados a la topografía del monasterio.

Asimismo, se realizarán toma de muestras y analíticas, por lo que se recogerán cinco muestras para obtener, por primera vez en este monasterio, dataciones absolutas de morteros históricos y sedimentos, con el propósito de profundizar en el conocimiento histórico del monumento.

Una vez finalizados los trabajos de campo, se realizará un estudio pormenorizado de los materiales arqueológicos recuperados.