Ministerio de Cultura lamenta la muerte de Cienfuegos que deja "un legado de 30 años de impulso a grandes festivales"

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha lamentado la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que deja "un legado de 30 años" dedicados a impulsar "grandes festivales de cine".

A través de la cuenta en la red social 'X' de la que se hace eco Europa Press, Cultura reconoce la figura del certamen vallisoletano. "Con su adiós, nos deja un legado de 30 años dedicados a impulsar algunos de los grandes festivales de cine españoles. Descanse en paz", explica en un mensaje.

José Luis Cienfuegos ha fallecido hoy de forma repentina en Madrid a los 60 años.