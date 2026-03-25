El Ministerio de Interior invertirá 28.500.000 millones en nuevas infraestructuras policiales en CyL

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Interior invertirá 28.500.000 millones de euros en la nueva construcción de infraestructuras policiales en Castilla y León. La segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II Extraordinario 2026-2034) prevé proyectos de nueva edificación de la Policía Nacional en Valladolid y de la Guardia Civil en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

En concreto, los proyectos son la nueva sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Valladolid, con un presupuesto de 17.500.000 millones de euros y para un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo.

La inversión de 900 millones de euros supone un aumento del 50 por ciento sobre la ejecutada en el primer PLISE 2019-2025, que nació dotado con 600 millones. Del total, 800 millones de euros sufragarán proyectos de reforma o nueva construcción de inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los 100 millones restantes sufragarán varias actuaciones previstas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El conjunto de infraestructuras adscritas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es de 3.302 inmuebles, de los que 694 están adscritos a la Dirección General de la Policía y 2.608 a la Dirección General de la Guardia Civil.