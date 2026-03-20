El Ministerio saca a licitación la obra de la Ciudad de la Justicia de Valladolid con un presupuesto de 42 millones

Archivo - Diseño de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. - MINISTERIO DE JUSTICIA - Archivo

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia ha publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato de obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, con un presupuesto estimado de 42,07 millones de euros --35.058.837,52 euros sin impuestos--.

El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros autorizaba el gasto de dicha cantidad para este proyecto, que ahora abre un plazo de presentación de ofertas hasta el 21 de abril.

El contrato consiste en la construcción de una nueva sede en el entorno del edificio del antiguo colegio El Salvador, en la plaza de San Pablo y la calle Cardenal Torequemada, que permita la unificación de sedes judiciales.

El plazo de ejecución reflejado en la licitación es de 30 meses y la previsión del Ministerio de Justicia y de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid es que la obra pueda estar concluida en el año 2029.

Se estructurará en tres edificios. El denominado edificio 'San Pablo', con cuatro plantas y un pequeño cuerpo de cinco a modo de torreón, acogerá un total de 26 juzgados --15 de primera instancia, cinco de lo Social, cuatro de lo Contencioso-Administrativo y dos de lo Mercantil--. Además de los despachos directivos, una sala de juntas, el área de Fiscalía, servicios de tramitación, la mutualidad general judicial, el servicio procesal y el Registro Civil.

Como explican los pliegos, el torreón pretende 'cerrar' la esquina del edificio que da a la plaza de San Pablo, para replicar el efecto de las torres del Palacio Real o del Palacio de Pimentel, ubicados en este mismo espacio.

En el edificio denominado 'Cardenal Torquemada', con tres plantas, se ubicarán ocho juzgados de reserva, servicios de ejecución, la secretaría de coordinación provincial, la Fiscalía de Menores, y los dos tribunales de la Sección de Menores.

Se incluye el empleo de un 'patio inglés interior' para generar una planta semisótano que albergará las salas de vistas.

Un tercer edificio, denominado 'Torquemada 2' albergará el Instituto de Medicina Legal.

La propuesta para el Campus de la Justicia, como explican los pliegos, es un edificio "ambivalente en el que coexisten dos facetas" por un lado, es el lugar "serio y estricto en el que se administra la Justicia" y por otro lado, cuenta con "una faceta cálida y agradable como lugar de trabajo diario de los funcionarios y de servicio al ciudadano".

A ello se suma la voluntad de dar una respuesta precisa a la complejidad del entorno urbano en que se ubica el futuro edificio, sumado al cumplimiento de los requerimientos urbanísticos que permitirán una tramitación sencilla de la licencia.

Las fachadas que se orientan hacia la plaza de San Pablo, calle Cardenal Torquemada, calle Rondilla de Santa Teresa y la parcela municipal en la que se ejecutará el aparcamiento público, se ejecutarán con prefabricados de hormigón arquitectónico tridimensional. Las fachadas que dan a la plaza por la uqe se accederá al Instituto de Medicina Legal se realizarán con prefabricados de hormigón arquitectónico plano.

Se prevé crear 39 plazas de aparcamiento 'privado' con 13 de ellas en un sótano y 26 en superficie en el patio.

El proyecto recomienda construir el aparcamiento programado en el PGOU como disuasorio en la calle Rondilla Santa Teresa --una parte de la parcela del antiguo Hospital del Río Hortega-- "lo antes posible" para que en el momento de entrada en funcionamiento de los edificios del Campus de la Justicia esta zona de la ciudad esté preparada para recibir a los usuarios de la misma.

Cabe apuntar que el Ayuntamiento ha informado hace unos días de que prevé adjudicar las obras de urbanización de dicho estacionamiento en las próximas semanas.

Según los pliegos, la Ciudad de la Justicia permitirá poner en marcha una reorganización de las sedes judiciales, 38 en la ciudad, que se repartirán en tres sedes. Así, el Tribunal de Justicia y la Audiencia Provincial estarán en la sede de la calle Angustias 21, los órganos de jurisdicción penal en la sede de la calle Angustias 40 --edificio de los Juzgados-- y los órganos de jurisdicción civil en la nueva sede, lo que dará "solución a los problemas funcionales, de obsolescencia de las instalaciones y de dispersión de sedes, posibilitando un crecimiento de la planta judicial y eliminando el gasto en arrendamientos".