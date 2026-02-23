Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Valladolid por la muerte a puñaladas del joven Juan Esteban Rubio

Minuto de silencio en el Pleno del AYuntamiento de Valladolid este lunes. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Valladolid ha guardado un respetuoso minuto de silencio en la mañana de este lunes por la muerte el pasado viernes del joven de 18 años Juan Esteban Rubio Torres presuntamente a manos de un menor de 13 años que le asestó varias puñaladas en la calle Democracia de la ciudad.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha planteado al inicio de la sesión plenaria que se celebra este lunes mostrar las condolencias de la Corporación por la muerte de Juan Esteban Rubio, de quien ha destacado que era alumno del instituto Ribera de Castilla y portero del Club Deportivo Juventud Rondilla.

Como ha informado, el minuto de silencio ha tenido el recuerdo del joven vallisoletano fallecido poco después de ser apuñalado a primera hora de la tarde del pasado viernes, 20 de febrero, así como de las víctimas de violencia de género en el último mes a las que el primer edil había hecho referencia, como es habitual en las sesiones plenarias.

También ha mencionado las condolencias a la funcionaria municipal Gloria Espinilla.

Gloria Espinilla

en el apartado de condolencias