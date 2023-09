La mirada femenina se "impone" en la nueva edición de SEMINCI en las secciones Oficial y Punto de Encuentro

Fotograma de 'How to have sex', dirigido por Molly Manning Walker.

Fotograma de 'How to have sex', dirigido por Molly Manning Walker. - SEMINCI

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mirada femenina se "impondrá" en la nueva edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en las secciones Oficial y Punto de Encuentro, que contarán con la presencia de algunos de los "referentes actuales" del cine independiente americano y de los "talentos emergentes" de otras cinematografías.

Así, la Sección Oficial programará en competición dos de títulos de cine 'indie': 'How to Have Sex', de la británica Molly Manning Walker, y 'The Sweet East', del norteamericano Sean Price Williams, según ha informado SEMINCI a través de un comunicado remitido a Europa Press.

'How to Have Sex' aborda la cuestión del consentimiento sexual a través de la historia de tres amigas británicas que, al terminar el instituto, se escapan a una isla griega con el firme propósito de emborracharse, bailar y ligar en el que se supone que será el mejor verano de sus vidas. El 'film' ha ganado el premio de la sección Un Certain Regard del pasado Festival de Cannes.

Por su parte, Sean Price Williams debuta con 'The Sweet East', película filmada como una variación de 'Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas', que celebró su estreno mundial en la Quincena de Cineastas de Cannes.

La película es un viaje donde la joven Lillian, tras escaparse de su viaje de estudios con sus compañeros de instituto, descubre a los outsiders de la sociedad: supremacistas blancos, radicales islámicos o neopunks. La película está protagonizada por Talia Ryder ('Nunca, casi nunca, a veces, siempre') y Jacob Nathaniel Elordi ('The Kissing Booth', 'Euphoria').

PUNTO DE ENCUENTRO

Punto de Encuentro será un lugar para descubrir las películas que abren nuevas perspectivas en el panorama contemporáneo. Esta sección competitiva reúne primeras y segundas películas de ficción, así como una selección de títulos en la que predomina la mirada femenina, con 11 de los 15 títulos que integran Punto de Encuentro firmados por directoras, el 73 por ciento del total.

'The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed' es una autoficción autoparódica de escritora, directora y actriz norteamericana Joanna Arnow proyectada en la Quincena de Cineastas de Cannes y apadrinada por el pope del cine indie Sean Baker.

Luna Carmoon fue una de las "grandes sorpresas" de la Semana de la Crítica del Festival de Venecia, ya que su ópera prima, 'Hoard', obtuvo varios reconocimientos, entre ellos, una mención del jurado para su protagonista, Saura Lightfoot Leon, y el premio Authors Under 40 a la mejor dirección y guion.

'Hello Dankness', film formado por las hermanas australianas Dan y Dominique Angeloro, retrata los cambios experimentados por la sociedad estadounidense desde Trump, hasta fragmentos de 300 películas y programas de televisión, desde American Beauty a Star Wars, así como las presidenciales de 2016 o el #MeToo.

Por su parte, Bill y Turner Ross han participado en los festivales de Sundance y Berlín y este mismo año ha sido objeto de una retrospectiva en el Centro Pompidou de París. Los hermanos Ross participan en Punto de Encuentro con su primer largo de ficción, 'Gasoline Rainbow', una road-movie estrenada en Venecia.

La película de 'Sirocco y el reino de los vientos', que inauguró el Festival de Annecy y recibió el premio del público, supone la primera presencia de un largo de animación en la sección Punto de Encuentro desde hace once años. Es el primer film en solitario del francés Benoît Chieux, que evoca el cine de Hayao Miyazaki.

'Stepne', de la realizadora Maryna Vroda, Palma de Oro del Festival de Cannes por su corto 'Cross', participa en Punto de Encuentro con una historia de supervivencia colectiva no exenta de toques de humor que bucea en la identidad ucraniana a través de las voces de los ancianos.

'One Last Evening', estrenada en la Sección Oficial del Festival de Roterdam y ganadora del premio First Look del Festival de Locarno, supone el debut del actor, guionista y director alemán Lukas Nathrath.

'The Quiet Migration', de Malene Choi, directora surcoreana afincada en Dinamarca, regresa a la sección en la que ganó el primer premio en la 63 Seminci con su primer largo, 'The Return'. Choi lleva a la pantalla su propia experiencia en 'The Quiet Migration'.

Por su parte, la directora griega Sofía Exarchou explora en su segundo film, 'Animal', la cara B del paraíso mediante la visita a la trastienda de los trabajadores que animan un 'todo incluido' en el resort de lujo del Hotel Mirage situado en un isla griega.

'Sweet Dreams', segundo largo de la cineasta bosnio-holandesa Ena Sendijarevic, es un drama de época ambientado en una remota plantación de azúcar en las Indias Orientales Holandesas alrededor del año 1900.

'Arthur & Diana', segundo largo de la directora alemana Sara Summa presentado en el Festival de Locarno, alude a los dos hermanos protagonistas de esta historia, interpretados por la propia directora y su hermano en la vida real, quienes viajan de Berlín a París para realizar la inspección anual de su destartalado Renault, herencia de su padre fallecido.

'The Cage is Looking for a Bird', debut de la cineasta chechena Malika Musaeva. Fue proyectada en la sección Encounters de la Berlinale.

Estos títulos, junto a los ya anunciados 'Muyeres', de Marta Lallana; 'Negu hurbilak', de Colectivo Negu, y 'On the Go', de María Giséle Royo y Julia De Castro, completan la programación de largometrajes en competición de la sección Punto de Encuentro.