'Una mirada, mil historias', de Olga Barreda, cartel del Certamen Internacional de Cortos de Soria

El concejal de Juventud del Ayuntamiento, Eder García, y la directora del Festival, Yolanda de Benito, presentan el cartel de la XXVIII del Certamen Internacional de Cortos de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La artista Olga Barreda Sánchez y su obra 'Una mirada, mil historias' han ganado el concurso del cartel anunciador de la XXVIII edición del Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria, que se celebrará del 7 al 22 de noviembre.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento, Eder García, y la directora del Festival, Yolanda de Benito, han presentado este lunes el cartel realizado por la artista de Vall d'Uixó (Castellón), quien recibirá un premio de 1.000 euros.

Su propuesta acompañará la comunicación y los diferentes soportes promocionales de una edición del certamen que tendrá a Colombia como país invitado.

En este contexto, García ha destacado la elevada participación alcanzada en el concurso del cartel, al que se han presentado 675 carteles. Tras una primera revisión para comprobar el cumplimiento de las bases y los requisitos técnicos, cerca de 200 trabajos procedentes de 31 países pasaron al proceso de valoración, cerca de la mitad de ellos de autores nacionales.

El concejal ha destacado que "el número y la procedencia de las propuestas vuelven a demostrar la dimensión internacional que ha alcanzado el festival y su capacidad para proyectar el nombre de Soria dentro y fuera de España".

Por su parte, De Benito ha explicado que el jurado eligió la obra de Olga Barreda por "la fuerza de su colorido, su vitalidad y su capacidad para funcionar en los distintos formatos y soportes del festival".

REFERENCIAS A COLOMBIA

La composición incorpora diferentes referencias a Colombia, como el sombrero vueltiao, las flores y elementos relacionados con el cine y los rodajes.

El jurado encargado de seleccionar el cartel ganador estuvo integrado por Adriana Vargas, presidenta de la Asociación de Colombianos en Soria; Yesenia Flores, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos; Irache Uriel, vinculada al ámbito de la fotografía; la artista multidisciplinar Isis Gayo; el diseñador de moda Eduardo Hernández, y Tito Carazo, diseñador gráfico de la página web del festival.

La directora ha añadido que la figura femenina que protagoniza el cartel evoca el universo artístico de Fernando Botero y dirige su mirada hacia el propio certamen, para invitar también al público a descubrir las historias que ofrecerá esta nueva edición.

"Es una imagen impactante y luminosa, especialmente adecuada para un festival que se celebra en noviembre, y transmite la energía y la diversidad que se va a encontrar este año en las salas", ha aseverado.

La segunda propuesta clasificada ha sido 'Bacana', de Elena Olivella, de Barcelona, mientras que el tercer puesto ha correspondido a 'Objetivo vueltiao', de Diego GHG, de Burgos. También han resultado finalistas 'Impronta', del madrileño José Luis Pulido Calvo, y 'El cine nos eleva', de Ángel Blanco Egoskozabal, de San Sebastián.

1.100 CORTOMETRAJES

El festival avanza también en la configuración de sus secciones y actividades después de haber recibido cerca de 1.100 cortometrajes. El comité de selección y programación trabaja en el visionado, valoración y distribución de las obras que formarán parte tanto de la sección oficial como de las diferentes sesiones paralelas.

En esta edición, la duración máxima de las obras presentadas se ha reducido de 30 a 20 minutos con el objetivo de incluir un mayor número de títulos y ofrecer sesiones más variadas y dinámicas.

Asimismo, el programa volverá a reservar un espacio destacado al público infantil y escolar, con tres jornadas específicas y una selección de trabajos adaptada a las edades de los participantes.

Entre los valores presentes en estas proyecciones se encuentran la amistad, la convivencia y el cuidado del medio ambiente.

La condición de Colombia como país invitado se trasladará también al contenido del certamen. La organización trabaja en distintas colaboraciones con festivales y entidades colombianas, así como en propuestas vinculadas a su cinematografía y su cultura.