Miranda del Ebro (Burgos) acoge del 31 de agosto al 3 de septiembre la XXI edición del Festival Ebrovisión

La localidad burgalesa de Miranda del Ebro acogerá desde este jueves, 31 de agosto, y hasta el domingo 3 de septiembre la XXI edición del Festival Ebrovisión, una cita musical que promete ser "única e inolvidable" y que contará con sorpresas "muy especiales", tales como nuevos escenarios ubicados en el río Ebro y en lugares emblemáticos de Miranda y un restaurante de primera categoría dentro del festival, ubicado en una terraza con vistas al escenario principal.

El Festival Ebrovisión ya ha publicado los horarios de su XXI edición, que comenzará este jueves con el concierto sorpresa gratuito sobre una balsa que surcará las aguas del Ebro, y que el público podrá disfrutar desde las laderas del río, según ha detallado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada continuará con los conciertos de Cheddar, Las Ligas Menores y Los Invaders en la mítica Fábrica de Tornillos, que abrirá sus puertas a las 22.15 horas. Para finalizar, Ale Acosta de Fuel Fandango llenará la Sala Orosco con los mejores beats electrónicos.

El viernes 1 de septiembre, por su parte, la Fábrica de Tornillos abrirá sus puertas a las 12.00 horas y será testigo de los guitarrazos de Menda Lerenda, Niña Polaca y Bad Nerves. Poco después, a las 17.30 horas, tendrá lugar el concierto de Toundra en el Anfiteatro, que será gratuito.

Más tarde, sobre las 19.00 horas, se podrá acceder al Recinto Principal, que contará con dos escenarios en los que actuarán Karavana, Belako, The Reytons, León Benavente y Carlangas. Además, las sesiones de Fan Fan, Jonathan Castillo, The Ex Djs, Brian de Calma, TeleClub Djs, Dad is Bad y David Van Bylen amenizarán a todos los asistentes del Escenario La Salve & Esteroclub. La noche finalizará en la Sala Orosco con Jotapop & Retrovisor.

JORNADAS DEL FIN DE SEMANA

Por su parte, el sábado 2 comenzará con el concierto gratuito de Dr. Sapo para los más pequeños, en la Plaza de la Constitución de Miranda.

La mañana continuará con los conciertos de Las Petunias y Anni B. Sweet en el Castillo de Miranda, para luego dar paso a la ya clásica Muestra Gastronómica, que estará acompañada por la música de Patillas Dj, Brummel y Blutaski, y el concierto de Mujeres en el Anfiteatro (entrada gratuita).

El Recinto Principal abrirá sus puertas a las 19.00 horas y acogerá los conciertos de La Costa Brava, Margarita Quebrada, Natalia Lacunza, Shame, Sidecars y Sexy Zebras y las sesiones DJ de Dr Risi, Inkilino Comunista, Dad is Bad, Brian de Calma, TeleClub Djs y Panoramis. El Fin de Fiesta lo pondrán Optigani & Patrullero en la Sala Orosco.

El domingo 3 los asistentes podrán disfrutar de los conciertos en sesión vermú de Tiburona y Reme en el Escenario Fundación SGAE, en el Parque Antonio Machado.