MITECO selecciona un proyecto de la ULE para estudiar el impacto del fuego y el cambio climático en parques nacionales

Archivo - Campo quemado por el incendio en el entorno de los Picos de Europa en agosto de 2025, en Tierra de la Riena, (León). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Firebiopark sobre el impacto del fuego y el cambio climático, dirigido por el investigador José Manuel Fernández Guisuraga del área de Ecología de la Universidad de León (ULE), ha sido seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en la convocatoria nacional 2025 de proyectos de investigación en la Red de Parques Nacionales.

Esta investigación abordará "uno de los grandes retos" de conservación de la Red: el impacto de los incendios forestales en un escenario de cambio global. Su objetivo, según ha asegurado Fernández Guisuraga, es entender cómo el cambio climático y las alteraciones en los regímenes naturales del fuego están afectando a los ecosistemas de los parques nacionales españoles y cómo anticiparse a sus consecuencias.

Los procesos de calentamiento climático y de alteración de los regímenes naturales del fuego están incrementando la probabilidad de incendios de gran extensión e intensidad, considerados actualmente junto con la afluencia masiva de visitantes como una de las principales amenazas para la biodiversidad en los parques nacionales.

Ejemplos recientes de estas catástrofes incluyen el incendio del Parque Nacional de Monfragüe en julio de 2022, del Parque Nacional del Teide en agosto de 2023 o más recientemente el incendio que afectó al Parque Nacional de los Picos de Europa en agosto de 2025.

Según ha explicado, en el proyecto Firebiopark se estudiarán en profundidad los parques nacionales de Cabañeros (Castilla-La Mancha) y Monfragüe (Extremadura), que son sistemas mediterráneos especialmente sensibles. Se analizará cómo influye la tipología y estructura de las comunidades vegetales, las condiciones meteorológicas y la configuración del paisaje en la incidencia y el comportamiento de los incendios.

Además, se evaluará cómo se recupera la biodiversidad, tanto en sus dimensiones taxonómica como funcional, tras la ocurrencia de un incendio y cómo los escenarios futuros de cambio climático podrían modificar esta respuesta ecológica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este proyecto también contempla el desarrollo de modelos físicos de simulación del comportamiento del fuego que sirvan como herramientas de apoyo para la gestión adaptativa de los parques nacionales.

El objetivo central de Firebiopark es entender cómo las interacciones entre la vegetación, las condiciones meteorológicas y la estructura del paisaje determinan la ocurrencia y los efectos ecológicos de los incendios forestales en los parques nacionales, tanto bajo las condiciones climáticas actuales como en los escenarios futuros de cambio climático.

TECNOLOGÍA "PUNTERA".

El enfoque metodológico del proyecto Firebiopark integra tecnología "puntera": teledetección satelital avanzada, inteligencia artificial y datos de campo, con el fin de generar información espacial de alta resolución sobre las áreas más vulnerables a los denominados 'feedbacks clima-incendio'.

Los resultados del proyecto proporcionarán nuevos modelos y cartografía espacialmente explícita que permitirán a los organismos gestores anticipar, planificar y responder con eficacia ante incendios forestales en condiciones futuras cada vez más extremas. De este modo, el proyecto contribuirá directamente al cumplimiento de los objetivos de conservación de los valores ecológicos, educativos y culturales de la Red de Parques Nacionales.

EXCELENCIA CIENTÍFICA.

La concesión de este proyecto, financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), supone un importante reconocimiento a la excelencia científica del Grupo de Investigación en Ecología Aplicada y Teledetección (GEAT) de la Universidad de León. Estas ayudas son altamente competitivas, ya que solo se financia una pequeña parte (18 proyectos en esta edición) de las propuestas presentadas en el ámbito nacional (cerca de 160 en 2025).

Firebiopark, ha resumido Fernández Guisuraga, permitirá seguir contribuyendo desde la ciencia al diseño de estrategias de conservación más eficaces frente a los desafíos del cambio global en los espacios naturales más emblemáticos.

El Programa de Investigación en la Red de Parques Nacionales tiene como finalidad promover estudios de calidad que contribuyan al conocimiento, conservación y gestión adaptativa de los ecosistemas presentes en los parques nacionales españoles. Se centra en aspectos biológicos, ecológicos y sociales que permitan fundamentar científicamente las actuaciones de conservación en estos espacios naturales de alto valor patrimonial.