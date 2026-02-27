Mitzin Mariana Trápaga presenta en Valladolid la campaña de Cs y reivindica una tercera vía

Presentación de Ciudadanos. - CS

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha iniciado hoy la campaña electoral en un acto celebrado en Valladolid y encabezado por la candidata a las Cortes por esta provincia, Mitzin Mariana Trápaga, y donde se ha reivindicado la formación como "tercera vía"

Durante el acto, en el que ha estado acompañado por el resto de candidatos provinciales, también se ha presentado oficialmente el cartel de campaña con el lema 'Vota valiente. Elige Castilla y León", una "declaración de intenciones" que, según ha explicado Trápaga, apela directamente a los ciudadanos "que no se resignan a elegir entre extremos ni a aceptar la política del enfrentamiento permanente".

En su intervención, la candidata ha defendido que Castilla y León necesita una "tercera vía clara y firme, lejos del ruido y la confrontación". "La alternativa no pueden ser los gritos ni la crispación constante; la alternativa tienen que ser las soluciones, el trabajo serio y la política útil", ha afirmado en declaraciones recogidas en un comunicado, para insisitir en que la Comunidad no puede seguir "atrapada en un modelo de bloques que solo genera parálisis".

Trápaga ha subrayado que el lema presentado resume "el espíritu de la campaña": "Valentía para reformar y compromiso con la tierra". "Yo elegí Castilla y León. Elegí quedarme, trabajar aquí y defender lo que es nuestro. Y hoy pedimos a los castellanos y leoneses que también elijan. Que elijan valentía frente a la resignación y soluciones frente al ruido", ha señalado.

Acompañada por el secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, la candidata ha puesto en valor el "potencial económico, agrícola, industrial y universitario" de la Comunidad, para reclamar políticas que generen "oportunidades reales para jóvenes, familias y autónomos". "Tenemos talento, tenemos recursos y tenemos capacidad. Lo que necesitamos es un proyecto que esté a la altura y que cumpla su palabra", ha añadido.

Ciudadanos afronta esta campaña con el objetivo de consolidar una alternativa "reformista" en Castilla y León y demostrar que es posible otra forma de hacer política: "Sin extremos, sin estridencias y con soluciones concretas para el día a día de los ciudadanos".

