Modificaciones puntuales en el transporte público de Segovia con motivo de la carrera contra el cáncer de Caja Rural

Algunos recorridos se verán alterados entre las 10.30 y las 12.00 horas de este domingo por el desarrollo del evento

SEGOVIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Carrera Popular y la Marcha Solidaria Caja Rural contra el cáncer este domingo, 19 de octubre, se llevarán a cabo ajustes temporales en el servicio de transporte público que afectarán a varias líneas en función del desarrollo de esta prueba.

De esta forma, las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 8, entre las 10.30 horas y las 12.00 horas, aproximadamente, no podrán acceder a la zona de Colón, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las paradas habituales en Acueducto y Loba Capitolina quedarán fuera de servicio temporalmente y durante ese intervalo, los usuarios deberán utilizar la parada 18 Acueducto 2, ubicada en Vía Roma, parada habitual de las líneas 2 y 4. La línea 11 también recogerá y dejará pasajeros en dicha parada.

El servicio de la línea 10 se iniciará a partir de las 12.17 horas, ya que antes no podrá circular, mientras que la línea 4, en sentido Hospital General, no realizará la parada en Acueducto, circulará por la calle San Gabriel, dejando a los pasajeros en la parada de los antiguos Bomberos.

La expediciones de las 10.30 horas y las 11.30 horas de la línea 9 no podrán acceder a Zamarramala y las líneas 4, 6 y 12, podrán sufrir retrasos puntuales debido al corte de tráfico en la calle Ezequiel González.

El Consistorio ha agradecido la comprensión de los usuarios e "intentará minimizar las molestias en la medida de lo posible", al tiempo que ha explicado que toda la información con respecto a las modificaciones se encuentra en la página web de AVANZA.