Moraleja del Vino (Zamora) acogerá el 13 de junio los actos por el Día de la Provincia 2026

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el vicepresidente primero de la institución, Víctor López; y el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, durante la presentación del evento. - EUROPA PRESS

Moraleja del Vino acogerá el Día de la Provincia 2026, tal y como ha anunciado este martes el presidente de la Diputación zamorana, Javier Faúndez, que ha confirmado que el evento se celebrará el sábado 13 de junio y que, como es habitual, incluirá la entrega de los Premios Tierras de Zamora, una comida de convivencia y, por segundo año, un amplio programa de actividades culturales, lúdicas y recreativas.

El presidente de la Diputación también ha informado de que el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Tierras de Zamora 2026 permanecerá abierto hasta el día 29 de abril, a las 14.00 horas, y que el fallo se dará a conocer el próximo 4 de mayo.

Pueden presentar candidaturas instituciones públicas y privadas, personas físicas, fundaciones, colegios profesionales, academias o personalidades de diferentes ámbitos, para las cinco categorías que se convocan: Mejor Proyecto Empresarial, Solidaridad, Patrimonio Cultural, Trayectoria Deportiva y Embajador de Zamora.

El jurado encargado de valorar las diferentes candidaturas estará presidido por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y estará integrado por el director de la Cátedra de Despoblación, Vinculación y Desarrollo de la UNED, Juan Andrés Blanco; el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira; el presidente de CEOE-Cepyme, José María Esbec; el director de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Zamora, Susana Arizaga; y la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos del Pueblo Saharaui de Zamora, Inés Prieto.

Tras ofrecer los datos, Javier Faúndez ha explicado que, cuando el actual equipo de Gobierno se incorporó hace tres años, tenía una cosa muy clara en la cabeza: "El Día de la Provincia tenía que ser en la provincia, no en la capital".

Otro de los criterios importantes para la elección de la localidad anfitriona es que tuviera una cierta capacidad logística para acoger su celebración y, también, no repetir comarcas. Así se ha celebrado en 2024 en Fuentelapeña, en la comarca de La Guareña, y en 2025 en Villarrín, en Tierra de Campos.

Esta vez será en Moraleja, cuyo alcalde, Roberto Álvarez, se ha ofrecido a colaborar en lo que sea necesario para favorecer la buena organización de un evento que atraerá a cientos de personas a su localidad.