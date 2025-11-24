Morales del Vino (Zamora) tendrá nueva depuradora de aguas gracias a una inversión de más de 2,5 millones

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la alcaldesa de Morales del Vino, Carmen Lorenzo, y el director del Somacyl, José Manuel Jiménez. - EUROPA PRESS

ZAMORA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Somacyl, Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Morales del Vino destinarán 2,5 millones de euros a construir una depuradora en la localidad.

Las nuevas instalaciones que serán capaces, ha asegurado la alcaldesa de la localidad, Carmen Lorenzo, de tratar la depuración de una población hasta 5.500 habitantes, unos 2.500 más de los que ahora tiene Morales del Vino.

El 40 por ciento lo aportará la Diputación de Zamora, otro tanto Somacyl y el 20 por ciento restante será por cuenta del Ayuntamiento de Morales del Vino, al que se ofrece pagar en dos, tres o cuatro años sin intereses o financiar la obra a un máximo de 25 años.

Morales, ha asegurado Carmen Lorenzo "necesitaba esta depuradora" para dar un paso más en los planes de crecimiento que tiene el pueblo, ya que, a día de hoy, la localidad no podía aprobar nuevos planes urbanísticos precisamente por no tener capacidad para tratar las aguas residuales que se generarían de un aumento de población o de industria en el pueblo.

La licitación saldrá la semana que viene después de que el Somacyl, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento hayan firmado este lunes el convenio de colaboración, un documento que permitirá a Morales del Vino empezar a plantear el futuro con las debidas garantías.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha celebrado el acuerdo y ha subrayado que Morales del Vino no estaba dentro de los planes de actuación firmados por la Diputación y la Junta porque su depuración, en teoría, correspondía al Estado.

"El Gobierno no ha cumplido con sus compromisos y hemos tenido que abordar depuradoras que no estaban en nuestro plan pero que hay que construir por responsabilidad", ha asegurado Faúndez.

En términos similares se ha expresado el director de Somacyl, José Manuel Jiménez, quien ha insistido en que el Gobierno no está ejecutando su compromiso y "no es de recibo que un municipio como Morales del Vino esté sin depuradora cuando sí se están haciendo en localidades de poco más de cien habitantes".